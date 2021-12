Kristaps Porzingis še ni bil tako razpoložen v tej sezoni

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA vpisali še šestnajsto zmago. Danes so v gosteh za 15 točk, s 132:117, premagali Portland. Ob odsotnosti Luke Dončića je bil najboljši posameznik Dallasa Kristaps Porzingis s 34 točkami in devetimi skoki, kar je najboljši točkovni izkupiček Latvijca v tej sezoni.

Pri Dallasu je manjkalo kar šest igralcev, vključno s slovenskim zvezdnikom Dončićem, ki je še vedno odsoten zaradi zdravstvenih in varnostnih protokolov lige NBA, ki se nanašajo na zajezitev okužb z novim koronavirusom.

Naslednja tekma Dallas čaka v noči na četrtek, ko bo gostoval pri Sacramentu.

Dallas trenutno v razvrstitvi zahodne konference zaseda sedmo mesto z razmerjem 16 zmag in 17 porazov. Na vrhu razpredelnice zahoda je zasedba Golden State z razmerjem 27 zmag in šest porazov. Golden State ima tudi najboljše razmerje v ligi NBA.

Luka Dončić upa na čim hitrejšo vrnitev v igralni ritem. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Bo Luka Dončić že del novih pravil?

Vsi košarkarji in trenerji Lige NBA, ki so cepljeni, se bodo lahko vrnili na parket že po šestih dneh, če bodo oddali dva negativna testa. Do zdaj so morali biti v desetdnevni izolaciji, če so bili v t. i. covidnih protokolih.testa negativna. Luka Dončić je od 22. t. m. v zdravstvenih protokolih. Po novih pravilih bi se lahko vrnil, če bosta dva testa negativna.