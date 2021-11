Krka je okrepila svoje vrste, Cedevita Olimpija še ne

Pred vodilnima slovenskima košarkarskima moštvoma je morda prijetnejši konec tedna. Cedevita Olimpija se po treh zaporednih porazih v evropskem pokalu vrača v ligo ABA, v kateri bo v jutrišnjem soočenju z Mego točno opoldne lovila četrto zmago v nizu. Krka pa bo po treh regionalnih polomih in dveh zmernih razočaranjih na gostovanjih danes ob 19. uri znova igrala na domačem parketu, na katerem je v tej sezoni še vedno stoodstotna; ugnala je Mornar, Zadar in Derby. In tudi Borac ni previsoka ovira.

Novomeščani so med tednom prvič klonili v slovenskem prvenstvu (v Domžalah z 80:86) in se nikakor ne morejo otresti težav. Na seznam poškodovanih se je prejšnji petek vpisal še krilni center Hasahn French, zato je trener Dalibor Damjanović potreboval nekaj sveže krvi. Dobil jo je v krilu Adonisu Thomasu (28 let, 198 cm), ki ima nekaj malega izkušenj tudi iz lige NBA, saj je v sezoni 2013/14 nastopil na štirih tekmah za Orlando in na dveh za Philadelphio.

V zadnjih letih je igral za Avellino v Italiji, Banvit v Turčiji, Bayreuth v Nemčiji, Gravelines-Dunkerque v Franciji, Mineros de Zacatecas v Mehiki in kazahstansko Astano. Pri slednji je v prejšnji sezoni dosegel povprečje 10,9 točke in 4,1 skoka v regionalni ligi VTB.

Adonis Thomas je okrepil novomeške vrste. FOTO: Krka

Krkini košarkarji se sicer dobro spomnijo lanskih dvobojev z Borcem. V Čačku so ga namreč ugnali z 90:86, v dvorani Leona Štuklja pa izgubili s 74:94, zato se bodo danes še toliko bolj potrudili, da bi ga znova uvrstili med svoje žrtve. Vnovič bodo potrebovali rafale Roka Stipčevića, ki dosega največ trojk v celotni ligi ABA, in to z vrhunsko 53,9-odstotno natančnostjo, med strelci pa je s 17,5 točke na tekmo na drugem mestu za Kylom Vinalesom iz Derbyja (20,2). Njegova bera bi bila verjetno še boljša, če se obrambe tekmecev ne bi tako osredotočale nanj zaradi odsotnosti branilcev Andreja Stavrova, Jureta Špana in Leona Stergarja.

Mega je ugnala Budućnost

Košarkarjem Cedevite Olimpije sredina zaušnica iz Podgorice še vedno odmeva v glavah, neprijetnega občutka pa se lahko vsaj delno otresejo jutri v Beogradu. Z mlado in poletno zasedbo Mege, ki je pred dvema tednoma premagala Budućnost s 87:81, imajo dobre izkušnje, saj so ji bili v prejšnjih dveh sezonah vsakič kos. Vselej pa so potrebovali izdatno mero zrelosti proti izjemno agresivni igri srbskih podprvakov, ki so poleti resda izgubili odlično centrsko navezo s Filipom Petruševom in Markom Simonovićem, a so privabili 219 cm visokega poljskega reprezentanta Aleksandra Balcerowskega.

Pari 9. kola lige ABA

četrtek:

Zadar: Igokea 64:77

sobota:

Cibona – FMP (17)

Krka – Borac (19)

Partizan – Budućnost (21)

nedelja:

Mega – Cedevita Olimpija (12)

Mornar – Split (17)

ponedeljek:

Derby – Crvena zvezda (18)