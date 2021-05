Krka je v soboto zamajala Olimpijino barko, zdaj bi jo prekucnila

Zelo pomemben bo tudi dvoboj med organizatorjema igre Rokom Stipčevićem in Kendrickom Perryjem. FOTO: Cedevita Olimpija

Blažič vabi navijače

Trenutek za današnji začetek finala lige Nova KBM ob 20.30 v Stožicah je pravšnji, ko košarkarji Krke še prešerno lebdijo po zmagoslavju na zaključnem turnirju pokala Spar in ko se igralcem Cedevite Olimpije še kadi iz ušes od jeze zaradi sobotnega poraza z Novomeščani. Kar je še pred dnevi kazalo na golo formalnost in morda celo najbolj enostranski odločilni dvoboj najuspešnejših slovenskih moštev za naslov državnega prvaka, je pravočasno dobilo vse potrebne začimbe. Ne le sol in poper.Po pokalnem polfinalu Cedevita Olimpija v tej sezoni še vedno vodi s 5:1 v zmagah, vendar prevladuje občutek, da je sobota marsikaj postavila na glavo. Krkini košarkarji so s prvencem prebili psihološko blokado ter se prepričali, da se lahko tudi brez poškodovanihinkosajo s favoriziranimi tekmeci. Do uspeha jih je sicer pripeljalo tudi 16 trojk, kar bo težko ponoviti, toda prispevalo jih je kar osem različnih košarkarjev in niso bile zgolj plod navdiha junaka turnirja na Kodeljevem. Na podlagi minulih mesecev se bržkone tudi zavedajo, da se bodo njihove možnosti za nov uspeh večale z vsako minuto izenačenega odpora v spopadu do treh zmag. Ljubljančani so bili namreč doslej vse prej kot zgled tekmovalne zrelosti v ključnih dvobojih sezone.»Cedevita Olimpija je favorit na svojem igrišču, mi pa bomo dali vse od sebe. Pomembno bo, da preživimo prvo finalno tekmo s čim manj izgubljene energije in čustev, a računamo, da bo serija dolga. Vemo, da smo pripravljeni za pet tekem, v njih pa bomo lovili priložnost za naslov državnega prvaka,« je prepričan Krkin trener, ki je v minulih letih deloval na klopi kot pomočnik glavnega stratega, sredi marca pa je nasledilza krmilom brez možnosti, da bi okrepil igralski kader. Takrat so v klubu naznanili, da je prevzel vlogo zgolj do konca sezone, a po uspešnem boju za obstanek v ligi ABA, osvojenem pokalu Spar in uvrstitvi v finale DP bodo morali še enkrat temeljito premisliti.Navijači Cedevite Olimpije so medtem kovali v zvezde letošnje adute Jurice Golemca in jim začeli nekritično iskati zgodovinske primerjave z največjimi velikani kluba. Slednjič so se prepričali, da o športnikovi vrednosti daleč največ pove njegova zbirka trofej in zdaj so Ljubljančani pred zadnjim popravnim izpitom. »Vsi treniramo, da bi igrali v finalu, ne glede na tekmovanje. Krka je v zadnjem času ujela ritem, vidi se, da je vzpostavila moštveno kemijo na igrišču. Finalni niz bo dolg, a mi gremo korak za korakom. Naredili bomo vse, da bi osvojili naslov prvaka, zato vabim na tekmo tudi navijače,« si je zaželel stožiški kapetan, v soboto prvi strelec pokalnega polfinala s 23 točkami.Olimpijini košarkarji so doslej 17-krat osvojili šampionsko lovoriko v DP (nazadnje leta 2018), Krkini sedemkrat (zadnjič 2014), moštvi pa sta se devetkrat pomerili v velikih finalih med leti 2001 in 2018. Zanimivo pa je, da so bili v njih kar šestkrat uspešnejši Novomeščani, predvsem zaradi svojega imenitnega niza v obdobju 2010-14, ko so se petkrat zapored zavihteli na prestol. Zadnji medsebojni finale leta 2018 je pripadel Ljubljančanom, v naslednji sezoni je bila premočna Sixt Primorska, lani koronavirus.