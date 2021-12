Krka še enkrat praznih rok iz Beograda

Košarkarji Krke so v dvoboju 10. kole lige ABA izgubili v Beogradu z domačim FMP s 76:87 (49:69, 35:54, 20:23). Novomeščani so doživeli četrti zaporedni poraz. Pred tremi domačimi tekmami v naslednjih štirih kolih ostajajo brez zmage v gosteh.

Solidna predstava v zadnji četrtini in odličen met Templa Gibbsa (24 točk, za tri točke 7:9) sta bila premalo za presenečenje na gostovanju pri FMP, ki je dosegel osmo zmago in kroji vrh lestvice. Krka je tik pred koncem tretje četrtine zaostajala že s 23 točkami razlike (46:69). V zadnjih desetih minutah je izkoristila medlost v domači zasedbi in se dobro minuto pred koncem približala na 76:81, a sta Rok Stipčević in Luka Lapornik zapravila priložnosti za ugodnejši razplet.

FMP: Nevels 6 (2:2), Pavićević 11 (3:3), Vujičić 5, Jones 8 (6:6), Tasić 14 (3:3), Radonjić 5, Izundu 11 (5:6), Simović 3 (1:1), Nerandžić 12, Stepanović 10, Lakić 2; Krka: Gibbs 24 (1:1), Stipčević 17 (5:5), Kosi 8, Stipaničev 7 (1:2), Škedelj 4 (4:4), Lapornik 4, Macura 4, Thomas 8.

Cedevita Olimpija bo v nedeljo ob 12. uri gostila Zadar v Stožicah.