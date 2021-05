Krki četrtič pokal, njen kapetan junak turnirja

Krka : Šentjur 72:66 (62:54, 40:38, 19:26) Dvorana na Kodeljevem, gledalcev 100, sodniki Krejić (Kranj), Majkić (Hrastnik) in Špendl (Maribor).

Krka: Stergar 2 (2:2), Stipčević 12 (2:2), Vrabac 11 (3:4), Barič 8 (1:2), Kosi 9 (1:2), Škifić 8 (1:1), Lapornik 10, Rebec 3, Vučetić 9 (2:4).

Šentjur: Habat 3 (1:3), Špan 13 (1:2, Tabak 2, Držić 1 (1:2), Đapa 20 (1:2), Mitrović 2, Samac 5 (1:2), Ledl 15 (3:4), Ahmedović 5 (3:4).

4 pokalne lovorike Spar so osvojili košarkarji Krke proti štirim različnim tekmecem v finalu.

Če bi obstajala trofeja za moštvo, ki je v eni sezoni zapravilo največ priložnosti v ključnih nastopih, bi se lahko zanjo resno potegovali košarkarji Cedevite Olimpije, saj so spodletelim poskusom v evropskem pokalu in ligi ABA dodali še poraz v polfinalu slovenskega pokala Spar. Njihovi tekmeci medtem osvajajo prave lovorike: Krka je po sobotnem presenečenju ugnala še Šentjur in četrtič osvojila pokalni prestol, prvič po zlatem obdobju 2014-16.Najuspešnejši moštvi pokalne sezone sta se pred finalom petkrat pomerili v državnem prvenstvu. Štirikrat so bili uspešnejši Novomeščani s povprečno razliko 34 točk, eno od treh tekem četrtfinala so tesno dobili Šentjurčani. A ob prvi uvrstitvi v pokalni finale se aduti trenerjaniso ozirali niti na minule dvoboje niti na dejstvo, da se edini s turnirja na Kodeljevem letos niso uvrstili šestčlansko v ligo Nova KBM za prvaka.Pod vodstvom izkušenega centra, ki je v prejšnjih treh sezonah branil Krkine barve, so vodili s 25:14 in se pogumno držali tudi v drugi četrtini. Počasi pa jim je začelo primanjkovati zbranosti, kar je Krka znala izkoristiti ter tudi brez poškodovanihinprišla do odločilne prednosti 67:54 v 33. minuti.Pokal za najboljšega košarkarja prireditve je osvojil Krkin kapetan, sicer Šentjurčan, trener zmagovalcevpa je zadovoljno poudaril: »Največ dela sem imel po zmagi nad Cedevito Olimpijo, saj sem moral igralcem dopovedati, da v boju za lovoriko ni pomembno, koga si prekosil v polfinalu. Premagati smo morali čustveno izčrpanost in kakovostnega tekmeca, od srede pa nas čaka finale državnega prvenstva.«