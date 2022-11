Kuzma nerešljiva uganka za groznega Dončića & Co.

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so z Luko Dončićem na čelu doživeli še drugi zaporedni poraz v ligi NBA. Potem ko so morali včeraj na tujem priznati premoč igralcem kluba Orlando Magic (87:94), so tokrat v gosteh klonili še pred oslabljeno zasedbo Washington Wizards, ki je bila boljša s 113:105.

Slovenski zvezdnik znova ni imel svojega najboljšega večera. V 39 minutah je dosegel 22 točk, pri čemer je iz igre zadel osem od 21 poskusov (za dve: 5:13; za tri: 3:8). Zadel je tudi le tri proste mete (od devetih). V statistiko je vpisal še devet skokov, šest asistenc in dve ukradeni žogi, pet pa jih je izgubil.

»Grozen sem bil že drugo tekmo zapored. Oba dvoboja bi morali dobiti, jaz pa sem kriv, da ju nismo. Izboljšati moramo našo obrambo,« je zmajeval z glavo Dončić, ki je bil vidno nezadovoljen s svojo predstavo.

Precej bolje kot 23-letni Ljubljančan je bil tokrat razpoložen Američan Spencer Dinwiddie, ki je bil s 33 točkami najbolj učinkovit pri Teksašanih. Iz igre je zadel enajst od 17 metov, od tega sedem od dvanajstih za tri točke.

Najbolj zaslužen, da je zmaga na veselje 20.600 gledalcev ostala doma v Capital One Areni, je bil Dinwiddiejev rojak Kyle Kuzma, ki je bil s 36 točkami (z metom iz igre 14:26) najboljši strelec tekme. Več kot Dončić jih je zbral tudi Rui Hačimura, Japonec v dresu Washingtona, ki tokrat zaradi poškodbe ni mogel računati na pomoč latvijskega velikana Kristapsa Porzingisa, nekdanjega člana Dallasa.

Teksašani bodo naslednjo tekmo odigrali v noči s sobote na nedeljo, ko bodo gostili Portland Trail Blazers, ki so tokrat v gosteh s 106:95 strli odpor New Orleans Pelicans.

Drugi izidi – Atlanta Hawks : Philadelphia 76ers 104:95, Miami Heat : Charlotte Hornets 117:112 – po podaljšku, New Orleans Pelicans : Portland Trail Blazers 95:106.