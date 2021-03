KZS prekinila vsa tekmovanja

»Ker nobeno od tekmovanj, ki se odvija pod okriljem KZS, ne spada pod izjeme, ki jih določa 74. člen zakona o športu, to pomeni, da se do nadaljnjega prekinjajo vsa tekmovanja: Liga Nova KBM, 1. SKL za ženske, 2. SKL za moške, pokal članic, 1. A SKL za fante U19, 1. B SKL za fante U19, 1. SKL za dekleta U19,« je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.Kot pojasnjuje KZS, je vlada na seji 28. marca sprejela odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Odlok, ki je bil 29. marca objavljen v uradnem listu, začne veljati v četrtek, 1. aprila. Skladno z odlokom je dovoljeno le izvajanje mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena zakona o športu. Odlok velja od 1. aprila pa do vključno 11. aprila. Tekme, ki so na sporedu do vključno 31. marca 2021, se odigrajo po predvidenem razporedu.Skladno s sprejetim odlokom je dovoljena samo športna vadba za športnike z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1 ter športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.Ni še jasno, kaj bo s tekmami mednarodne lige ABA.Včeraj so Hokejska zveza Slovenije, Košarkarska zveza Slovenije, Nogometna zveza Slovenije, Odbojkarska zveza Slovenije in Rokometna zveza Slovenije na vlado naslovile poziv, v katerem želijo biti obravnavani enako kot ostalo gospodarstvo, ki ne bo prekinjalo dejavnosti.