V Nemčiji so se Jaki Lakoviču oddolžili z obrestmi

»Ponosen sem na naše košarkarje, verjamem, da se bodo izkazali tudi proti Cedeviti Olimpiji, čeprav že dolgo ni imela tako kakovostnega moštva,« je pred 13. kolom evropskega pokala razmišljal Jaka Lakovič. Trener Ulma, nekoč kapetan slovenske reprezentance, seveda odlično pozna adute stožiške zasedbe, in ti so upravičili njegovo spoštovanje. V Nemčiji niso le dosegli pete zmage v 12 evropskih nastopih, temveč so se gostiteljem oddolžili z višjo razliko kot ob porazu v Stožicah po dveh podaljških (96:101).

Ulm : Cedevita Olimpija 96:104 (70:73, 55:50, 23:28) Arena Ratiopharm, gledalcev 1500, sodniki Peruga (Špa), Halliko (Est) in Van den Broeck (Bel). Ulm: Christon 28 (4:4), Blossomgame 29 (1:2), Günther 2 (2:2), Thornwell 12 (2:2), Herkenhoff 13 (2:2), Klepeisz 4 (1:1); Cedevita Olimpija: Pullen 9 (3:4), Ferrell 10, Ejim 20 (3:3), Murić 13, Auguste 11 (3:4), Blažič 15 (5:6), Omić 6, Dragić 20 (3:3). Met za dve točki: Ulm 23:33 (70 %), C. Olimpija 21:34 (62 %); za tri: Ulm 12:29 (41 %), C. Olimpija 15:27 (56 %); skoki: Ulm 21 (18+3), C. Olimpija 29 (23+6).

Začetek dvoboja je v marsičem spominjal na uvod tekme z Bursasporom prejšnji teden. Ljubljančani so vnovič začeli premehko in omogočili nasprotnemu moštvu, da je zadevalo v dolgih serijah. Razlika je bila vendarle, da Nemci niso tako hitro popustili kot Turki. Čeprav so pogrešali svojega prvega centra Cristiana Felicia, krilnega specialista za obrambo Karima Jallowa in nadarjenega črnogorskega branilca Fedorja Žugića, so po zaostanku s 17:23 dobili krila.

V prvi četrtini so zgrešili le dva meta iz igre (za dve in za tri po 6:7) in jo dobili s 34:28. Na pomanjkanje agresivnosti Olimpijinih košarkarjev je poleg visokega rezultata opozarjalo tudi dejstvo, da so v prvih devetih minutah storili le eno osebno napako in da niso znali unovčiti prednosti centrov, saj so se tako kot običajno pretežno zanašali na mete z večje razdalje.

Ulm v nadaljevanju ni bil več nezgrešljiv, izjema je bil lep čas krilo Jaron Blossongame, ki je že do polčasa dosegel 23 točk s stoodstotnim izkupičkom (za dve 7:7, za tri 3:3) in skrbel, da se je njegovo moštvo tudi po vodstvu s 44:37 ubranilo napadov Cedevite Olimpije, pri kateri sta bila do polčasa najučinkovitejša Zoran Dragić (10) in Melvin Ejim (9). Po glavnem premoru je zaživela tudi njena obramba in odrezala Blossomgama od soigralcev, kar je v dobršni meri nadomeščal Semaj Christon, toda Ljubljančani so imeli več razpoloženih mož.

Zoran Dragić je poškopal upe košarkarjev Ulma. FOTO: Cedevita Olimpija

Dragić pokopal nekdanje soigralce

Poleg običajnih adutov je tokrat stopil v ospredje krilo Ejim z najboljšo predstavo v sezoni (za dve 4:8, za tri 4:4, prosti meti 3:3 in 8 skokov) in v 28. minuti popeljal Ljubljančane do prednosti 67:65. V zadnji četrtini, ko se je Ulm vrnil med žive po zaostanku z 80:88, pa se je med junake vpisal še Dragić (za dve 4:6, za tri 3:4, prosti meti 3:3), ki je v sezoni 2019/20 branil barve Ulma. Nekdanji soigralci se mu niso prav nič zasmilili, z dvema zaporednima trojkama za vodstvo s 100:94 jih je spravil v obup.

Po pomembni zmagi v boju za osvojitev enega od prvih osmih mest v skupini B in napredovanje v osmino finala je Dragić dejal: »Tekma je bila pomembna in zelo zahtevna, saj Ulm igra zelo dobro v zadnjih tednih. Sprva smo prejemali preveč lahkih košev, toda na srečo smo tudi mi natančno zadevali. V drugem polčasu smo pokazali, kaj zmore naše moštvo tudi v obrambi.«