Lani so osvojili Burso, zdaj je spet v turških rokah

V prejšnji sezoni evropskega pokala so košarkarji Cedevite Olimpije zaradi stopnjevanja pandemije odigrali obe tekmi z Bursasporom kar v Turčiji in obakrat gladko zmagali s povprečno razliko 16,5 točke. Od takrat je ostal največja stalnica koronavirus, obe zasedbi sta se dodobra spremenili, drugačen pa je bil tudi rezultat. Ljubljančani so vodili le do sredine druge četrtine in prejeli 93 točk, tako da se po dveh uspešnih nastopih v Evropi niso mogli ogniti prvemu porazu.

Bursaspor : Cedevita Olimpija 93:84 (71:60, 47:44, 21:26) Dvorana Tofaš, gledalcev 1570, sodniki Hordov (Hrv), Van den Broeck (Bel) in Udjanski (VB). Bursaspor: Freeman 22 (5:6), Özalp 1 (1:2), Needham 2, Türen 8, Al 3 (1:1), Andrews 6 (2:2), Hayes 21 (9:12), Güven 7 (1:2), Brown 10, Dudzinski 13; Cedevita Olimpija: Pullen 16 (6:9), Ejim 6 (4:4), Keene 16 (3:3), Murić 2, Auguste 11 (1:2), Blažič 20 (7:8), Dimec 2, Radovanović 5 (1:2), Rupnik 6 (3:4). Met za dve točki: Bursaspor 22:43 (51 %), Cedevita Olimpija 16:30 (53 %); za tri: Bursaspor 10:22 (45 %), Cedevita Olimpija 9:23 (39 %); skoki: Bursaspor 34 (23+11), Cedevita Olimpija 29 (21+8).

Pred odhodom v Burso je Olimpijin trener Jurica Golemac izpostavljal predvsem potrebo po dobrem skoku in agresivnem pokrivanju glavnih tekmečevih adutov. Želja se mu je le delno uresničila. Njegovi košarkarji so lep čas uspešno zapirali prostor pod svojim obročem in lovili odbite žoge, tako da so po treh četrtinah vodili v zračnih bitkah s 23:21. Nato so vidno opešali, a na koncu niso dramatično zaostali za nasprotno zasedbo. Slabše pa jim je šlo pri obrambnih nalogah, saj so se po obetavnem začetku preveč lahkotno prepustili ritmu domačega moštva in prejeli odločno preveč točk, četudi upoštevamo hitrost igre in visoko frekvenco akcij na obeh straneh.

Če so Ljubljančani v uvodni četrtini prejeli 21 točk, a marsikatero vrzel nadomestili z učinkovitim napadom, s katerim so dosegli 26 točk v prvih desetih minutah in sredi drugega dela vodili z 36:31, so pred glavnim premorom močno popustili. Življenje so si zagrenili tudi z nizom izgubljenih žog, ki ga je Bursaspor izkoristil za delni rezultat 16:4 in prednost 47:40. Največ težav sta stožiški zasedbi povzročala gibljivi center Kevarrius Hayes (12 točk v prvem polčasu) in krilo Allerik Freeman, pri Ljubljančanih pa sta bila najučinkovitejša dirigent Marcus Keene (10), tudi na račun slabše organizacije igre, in center Zach Auguste (9).

Brez odgovora na agresijo

Ob lanskih soočenjih je bil glavni osvajalec Burse ljubljanski kapetan Jaka Blažič, saj je na prvi tekmi dosegel 33 točk, na drugi 25, skupno pa metal za tri točke 8:15. Ob vrnitvi je bil z 20 točkami (za dve 2:3, za tri 3:6, prosti meti 7:8) vnovič prvi strelec svojega moštva, vendar je imel skozi prizmo 40 minut igre premalo stanovitnih soigralcev. Keene je dosegel zadnje točke v 21. minuti in finiš tekme presedel na klopi, v drugem polčasu je zmanjkalo tudi Augusta, Jacob Pullen pa je dosegel 10 od svojih 16 točk v zadnjih osmih minutah, ko je bilo že prepozno. Bursapor je namreč dobila tudi tretjo četrtino s 24:16 in v 33. minuti vodila že s 76:60. Neomenjeni aduti Cedevite Olimpije so medtem družno prispevali 21 točk, junak zmage nad Bourgom Edo Murić le dve.

Ljubljančani so v končnici dvoboja prepolovili zaostanek, vendar niso ogrozili druge zmage Bursaspora, ki po uvodnih šestih kolih turške lige zaseda šele 14. mesto. Golemac zato ni imel razloga za zadovoljstvo. »Zaslužena zmaga gostiteljev. Tri četrtine so igrali zelo agresivno, mi pa smo imeli težave z organizacijo v napadu. Gostitelji so dosegali lahke točke, nam pa je zmanjkalo energije, da bi se ubranili. Pripraviti moramo analizo in v nadaljevanju sezone bolje odgovoriti tako trdo igro,« je dejal. Prevladoval je namreč občutek, da sta obe moštvi prišli na igrišče v rokavicah, le da gostitelji v boksarskih, gostje pa v salonskih iz svile.