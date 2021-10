Las Palmas je bil v torek raj za izkušene košarkarje iz Stožic

V nadaljevanju preberite:

Če ima košarkarsko moštvo na tekmi le tri strelce z več kot šestimi točkami prispevka, hkrati pa izgubi skok z 41:44 in zapravi kar 23 žog, a nekako premaga ugledno moštvo iz močne španske lige, se lahko zahvali nevidnim silam za očitno pomoč. Cedevita Olimpija je v uvodnem nastopu v evropskem pokalu vendarle pokazala tudi nekaj pomembnih odlik, ki lahko krepijo optimizem njenih navijačev. Na poti do uspeha proti Gran Canarii (79:77) je nenehno nihala v igri, a za razliko od prejšnjih sezon in tudi zadnjih dvobojev v ligi ABA je pokazala dovolj drznosti, da se je rešila z roba prepada.