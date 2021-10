LeBron James ameriški kralj, Cristiano Ronaldo svetovni

Cristiano Ronaldo jma na vseh družbenih omrežjih največ sledilcev na svetu. FOTO: Profimedia

je že vrsto let kralj NBA in mož z osebnostjo, ki presega športne okvirje, kar potrjujejo tudi njegovi sledilci na družbenih omrežjih. Košarkar LA Lakers je presegel številko 100 milijonov sledilcev na Instagramu, zaradi česar je najbolj priljubljen športnik v ZDA, toda njegovi sledilci so razkrili, da je tudi najvplivnejši.Število njegovih sledilcev na socialnem omrežju je višje, kot jih imajo vse druge najbolj najbolj priljubljene panoge skupaj, pri čemer je daleč pred vsemi NBA s 60,1 milijona sledilci. Na drugem mestu zaostaja »nacionalni« ameriški nogomet z 21,7 milijona sledilcev, nato pa so se razvrstili: hokejsko NHL na Instagramu spremlja 4,9 milijona ljudi, bejzbolski MLB 7,9 milijona, nogometno MLS 2 milijona in žensko košarkarsko WNBA 1,2 milijona.Štirikratni najkoristnejši igralec NBA ima skoraj dvakrat več sledilcev med zvezdniki NBA kot drugi na tej lestvici, toda kljub impresivnimi številkami med športnimi asi niti približno ni blizu nedotakljivemu rekorderju. Portugalski nogometni zvezdnikje s 354 milijoni sledilcev nesporni kralj družbenih omrežij.