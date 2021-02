LeBron James in Jay-Z bosta združila moči

je najbrž prvi zvezdnik v košarkarski ligi NBA, lani je bil v majici Los Angeles Lakers v finalu končnice boljši od Miamija, pri katerem igra košarko tudi. Toda LeBron je priznal, da ga mika tudi (začasen) skok v druge vode.»Moja ljubezen do glasbe je nora. Mislim, da bom izdal svoj album,« je sporočil navijačem prek tviterja LeBron James, ki je v istem trenutku priznal, da se zaveda svojih omejitev in zmožnosti na tem področju. »Ne bom rapal ali kaj podobnega, saj nisem nor. Vem, v čem sem odličen. Toda povem vam eno stvar, ki jo imam: to je veliko prijateljev, ki znajo dobro rapati,« je dodal 36-letni košarkar iz zvezne države Ohio.Njegovo premoženje je ocenjeno na približno pol milijarde ameriških dolarjev. Ni skrivnost, da ima globalni športni superzvezdnik veliko dobrih znancev v glasbenih vodah, med drugim ohranjajo tesne stike z njim tudi slavni ustvarjalciin