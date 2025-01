LeBron James zaman zrušil rekord, vrača se Dallas (VIDEO)

Severnoameriška košarkarska liga NBA nenehno ponuja akcijo, ritem tekem ne popušča, živahno je bilo tudi ponoči. Izstopal je Tyrese Maxey, ki je dosegel 43 točk in popeljal Philadelphio do zmage s 118:104 proti Los Angeles Lakers. Philadelphia je zbrala 18. zmago v sezoni in je na 11. mestu vzhodne konference, 26 zmag imajo Lakers, ki so peti na zahodu. Slovenski privrženci lige NBA medtem čakajo predvsem na dan, ko se bo vrnil na parket Luka Dončić.

Maxey je dobro izkoristil priložnost, saj je Joel Embiid izpustil svojo 12. tekmo po vrsti, Paul George pa je odpadel zaradi poškodbe prsta, a je Philadelphia tretjič zapovrstjo zmagala, poraz je prekinil niz štirih zmag Lakers, v ta niz je vključena tudi zmaga nad prvaki iz Bostona. Da bi bil poraz še bolj grenak, je zvezdnik Anthony Davis končal tekmo v prvi četrtini zaradi zdravstvenih težav.

Igralci Philadelphie so v drugi četrtini tekmece ugnali z 48:32 in ob polčasu vodili s 73:57. LeBron James je dosegel 31 točk z osmimi skoki in devetimi podajami, vendar je dejal, da je 22 izgubljenih žog njegove ekipe preveč, da bi lahko zmagali.

Tyrese Maxey je bil neustavljiv. FOTO: Mitchell Leff/AFP

»Izgubili smo preveč žog, kar je povzročilo preveč dodatnih napadov tekmecev. Ne morete delati napake za napako in upati potem na zmago,« je dejal James. Najboljši strelec lige vseh časov je z eno ukradeno žogo napredoval na šesto mesto na večni lestvici NBA z 2311 ukradenimi žogami.

Kmalu nazaj Dallas in Denver

Kmalu se bosta vrnila v akcijo tudi Dallas in Denver, kluba edinih slovenskih košarkarjev v ligi NBA. Dallas, pri kateremu se bo slej kot prej vrnil na parket tudi Luka Dončić, bo ob 2.00 po slovenskem času gostoval v New Orleansu, Denver, katerega član je ta čas poškodovani Vlatko Čančar, pa bo pol ure prej igral v New Yorku.