LeBron James ne obžaluje objave spidermanov

Največji košarkarski zvezdnik LeBron James se ni želel odzvati na kritike legendarnega Kareema Abdul-Jabbarja, ker se je na družabnih omrežjih spraševal o razliki covidom-19, gripo in prehladom.

James je na instagramu objavil tri animirane like Spidermana, ki kažejo drug na drugega, ob tem pa so ob njih napisi covid, gripa, prehlad. Ob tem je zapisal: Pomagajte mi, ljudje. »S 106 sledilci na instagramu ima takšna njegova objava politični pomen, saj ogroža cepilno kampanjo ameriških oblasti,« je Abdul-Jabbar sporočil nasledniku v dresu LA Lakers. »S tem daje potuho tistim, ki se nočejo cepiti, kar je škodljivo za vse,« je dodal.

FOTO: instagram

James je sicer cepljen in je tudi prebolel okužbo z virusom sars-cov-2. »Ne vidim nič spornega. Vsi se sprašujemo, kaj je resnica. Nihče ne razume covida in njegovih različic. Ljudje imajo še vedno prehlad in gripo, a govori se samo o covidu, to me čudi, tudi kot očeta prvošolke, ki dobro ve, da so otroci v šoli pogosto prehlajeni,« se je branil James po zadnji tekmi v ligi NBA.