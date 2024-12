Soigralce je Luka Dončić okužil s posebnim virusom

V nadaljevanju preberite:

Porazi z začetka sezone so v Dallasu le še oddaljen spomin, krizi je sledil silovit odboj navzgor in osem zmag na zadnjih devetih tekmah. Hud ritem tekem je v moštvu pustil posledice in v noči na ponedeljek so manjkali štirje od petih članov začetne peterke, a tudi to ni ustavilo naleta Dallasa. Rekonvalescent Luka Dončić je kljub še vedno načetemu zapestju prerešetal mrežico s 36 točkami, Teksašani lahko zmagujejo tudi brez njega, z Ljubljančanom za krmilom pa sodijo med elito najmočnejše lige na svetu.

Po četrtini sezone v ligi NBA so košarkarji Dallas Mavericks pri 12 zmagah in 8 porazih ter zasedajo peto mesto v zahodni konferenci. Soliden izkupiček, ki sledi poletnim napovedim o zadržanem začetku sezone in stopnjevanju forme v nadaljevanju, a ne prikaže celotne slike.

Dallas je na uvodu igral slabo, prvi krizni sestanek v slačilnici pa je prinesel želene rezultate. Ekipa je pokazala mnogo bolj zavzet obraz in se nenehnim poškodbam navkljub prebila na mesta, ki vodijo v končnico. »Veliko smo si povedali, vsem nam je jasno, da moramo biti boljši in zmagovati,« o razlogih za vzpon ni želel veliko govoriti Dončić. Sledila je poškodba zapestja, ki je prvega zvezdnika od parketa oddaljila za pet tekem. Še v minuli sezoni bi za Dallas to pomenilo serijo porazov (brez Dončića so dobili le 4 od 12 tekem), tokrat so igralci »iz druge vrste« ponujeno priložnost zgrabili z obema rokama.