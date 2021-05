LeBron James se je vrnil, toda prvaki so izgubili

Bostonov čudežni deček Jayson Tatum je drugi najmlajši košarkar, ki je dosegel vsaj 60 točk. FOTO: Maddie Malhotra/AFP

Branilci naslova NBA Los Angeles Lakers so doma izgubila proti Sacramentu s 106:110. Zvezdnik, ki se je v domačo ekipo vrnil po najdaljši odsotnosti v karieri zaradi poškodbe gležnja, je po 20 tekmah premora zbral 16 točk, osem skokov in sedem podaj.Gostitelji so za deset točk sicer vodili ob koncu tretje četrtine, v zadnji pa so jih gostje zasenčili z 32:18. Ekipa iz Los Angelesa ima na petem mestu zahodnega dela lige le še zmago prednosti pred šestim DallasomTako kot Dallas pa ima 35 zmag tudi sedma ekipa na tem delu Portland, ki je s 128:109 ugnal Brooklyn, prvo ekipo vzhodne konference.je za Portland, ki ima le en poraz več od Mavericks, zadel 32 točk,iz Bosne in Hercegovine je dodal 23 točk in 11 skokov.Na zahodnem delu in v celotni ligi sta na prvih dveh mestih Phoenix Suns in Utah Jazz, v medsebojnem obračunu je bil premočno boljši Phoenix, ki je zmagal s 121:100. Za Phoenix jezadel 31 točk,pa 18.je s 60 točkami vodil Boston od zaostanka z 32 točkami po prvem polčasu do zmage s 143:140 po podaljšku nad San Antoniom. V Boston Gardnu je tako izenačil rekordni izkupiček v klubski zgodovini, ki ga ima legendarni igralec zelene ekipe. Postal je tudi drugi najmlajši igralec v zgodovini lige, ki je dosegel 60 točk, pred njim je to zmogel leNa drugem mestu na vzhodnem delu lige je ekipa Philadelphia, ki je porazila Atlanto s 126:104, tretja pa Milwaukee po zmagi s 108:98 v gosteh proti Chicago. Memphis je doma premagal Orlando z 92:75.Dallas bo v noči na nedeljo po slovenskem času gostil Washington , igrala pa bosta tudi preostali ekipi s slovenskima igralcema. Cleveland bo gostil Miami Heat, Los Angeles Clippers pa Denver. Washington je s 122:93 v gosteh premagal Cleveland.