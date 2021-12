Nor zaključek v Oklahoma Cityju in met za zgodovino lige NBA

Ko je zadel Shai Gilgeous-Alexander, so navijači Oklahome vključno s svojimi ljubljenci na parketu že proslavljali izsiljen podaljšek, a je imel New Orleans na čelu z Devontejem Grahamom drugačne načrte. Z razdalje več kot 18 metrov je tik pred piskom sirene poslal žogo proti košu in mojstrsko zadel za zmago s 113:110. Kot je povedal po tekmi, njegov met še zdaleč ni bil plod (zgolj) sreče.

»Ko sem bil v Kansasu, sem vsako tekmo in vsak trening metal s polovice igrišča. Izvajal sem takšne težke mete in druge reči. Zame je to zgolj zabava. Nikoli ne veš, morda pa nekega dne pride takšna situacija, kakršna je bila današnja. In na koncu se ti to poplača,« je dejal 26-letni Graham, ki bo žogo predal mami in babici.

S takšne razdalje odločilnega meta v zadnjih 25 letih ni zadel še nihče, ESPN je tudi poročal, da se v tem obdobju tudi ni pripetilo, da bi v zadnjih petih sekundah tekme dva igralca zadela koš z razdalje vsaj 30 čevljev (9,1 metra).