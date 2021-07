Litovce lahko upravičeno skrbi: Slovenci igraje opravili še s Poljaki

Slovenija : Poljska 112:77 (83:60, 63:46, 29:26) Dvorana Žalgiris Arena, sodniki: Fernandez (Argentina), Yu (Tajpej), Mikejev (Kazahstan).

Slovenija: Rupnik 3, Nikolić 6, Prepelič 17, Murić 3, Tobey 8, Blažič 11 (1:1), Hrovat 16 (5:6), Dimec 6 (2:3), Dragić 11 (2:3), Čančar 10, Čebašek 3, Dončić 18 (2:4).

Poljska: Zyskowski 4, Balcerowski 11 (2:4), Sokolowski 7, Cel 3, Slaughter 11, Ponitka 16 (3:4), Kolenda 3, Michalak 5 (5:5), Garbacz 5, Hrycaniuk 2, Koszarek 3, Kulig 7 (2:2).

Najvišja razlika kar 35 točk

Selektorju takšna košarka v veselje

Slovenski košarkarji med himno. FOTO: Fiba

Vrstni red skupine B2: Slovenija 4, Poljska 3, Angola 2.

Vrstni red skupine B1: Venezuela 3 (+1), Litva 2, Južna Koreja 1.

Slovenska košarkarska reprezentanca je po uvodni visoki zmagi nad Angolo v podobno prepričljivem slogu opravila tudi z drugim testom v Kaunasu. Premagala je Poljsko in se s polnim izkupičkom prebila v polfinale, kjer varovancenajverjetneje čaka reprezentanca Venezuele. Domača reprezentanca Litve ob 18.30 igra zadnjo tekmo skupinskega dela z Južno Korejo in se bo, če ne bo velikega presenečenja, v drugem polfinalu udarila s Poljsko.Slovenija je prikazala novo navdušujočo predstavo. Neustavljiva je bila predvsem v napadu; reprezentanci Poljske, ki je po imenih in izkušnjah vsaj za razred boljša od Angole, ki so jo Slovenci ugnali z okroglimi 50 točkami razlike, je do polčasa nasula 63 točk in 112 na koncu. Podatek, da se je že v prvem polčasu med strelce vpisalo vseh deset igralcev, ki jim je selektornamenil minute na parketu, na koncu tudi vseh dvanajst ter da jih je deset zadelo vsaj eno trojko, zgovorno priča o ekipni moči, raznovrstnosti v napadu in kvaliteti posameznikov.Seveda je pri slednjem na prvem mestu, ki je bil znova prvo ime tekme. V prvem polčasu je zbral 13 točk, sedem podaj in pet skokov, tekmo pa je po dobrih 21 minutah na parketu končal pri 18 točkah (met 6:12, trojke 4:8), desetih podajah in šestih skokih (indeks 25). Glede na to, da je Slovenija že v prvem polčasu vodila z dvajsetimi točkami razlike (63:43), je bilo nadaljevanje več ali manj formalnost. Tridesetica je padla v 32. minuti (92:62), najvišja razlika pa je bila 35 točk (104:69).Slovenija je zadela 18 trojk oziroma 56 odstotkov metov, zbrala je 33 podaj, skok je dobila s 44:27, imela pa je znova kopico igralcev z dvomestnimi številkami. Točko manj od Dončića je dosegel(17, met 7:12, trojke 3:6), šestnajst jih je prispeval(met 5:8), po enajst sta jih dodalain, deset paje imel deset skokov in osem točk.»Zadovoljen sem z novo odlično predstavo fantov,« je dejal selektor Sekulić. »Priznam, da mi je v veselje gledati takšno košarko. Fante, ki se borijo en za drugega, ki igrajo nesebično košarko in ki se zabavajo v igri. Ponosen sem, da sem lahko njihov trener. Prepričan sem, da lahko s takšno mentaliteto in kemijo pridemo zelo daleč. A tako kot poudarjamo od samega začetka, je za nas pomembna le vsaka naslednja tekma. O olimpijskih igrah bomo lahko razmišljali, ko se bomo tja uvrstili.«Povratnik v ekipo Prepelič je bil zadovoljen, ker je z rojaki obrambo dvignil na še višjo raven.»Pokazali smo veliko mero borbenosti in v drugem polčasu tudi precej boljšo obrambo. Če bomo v obrambi tako nadaljevali, glede na to, da v napadu že nekaj let nimamo težav, mislim, da je pred nami lepa prihodnost. Petek moramo izkoristiti za regeneracijo in se čim bolje pripraviti na sobotni polfinale,« je dejal Prepelič.: Poljska 112:77: Kitajska 109:79: Češka 87:70