Ljubljančan lani v finalu, letos že končal sezono v ligi NBA

Spet je blestel tudi Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo in Goran Dragić. FOTO: Sam Navarro/Usa Today Sports

Košarkarjislovenskega zvezdnikalanski podprvaki severnoameriške lige, so izpadli v prvem krogu končnice. Na dvoboju zso slednji četrto tekmo na Floridi dobili s 120:103 in se v boju na štiri zmage s 4:0 uvrstili naprej.je dosegel 20 točk in dodal 14 skokov,je prispeval trojni dvojček z 12 točkami ter po desetimi skoki in podajami, a je iz igre zadel le štiri od 15 metov. Dragić je kot član prve peterke prispeval 13 točk (5:12 iz igre, 1:5 za tri), pobral pa je še dva skoka in štirikrat podal soigralcem.Pri gostih je do trojnega dvojčka prišel tudiz 20 točkami, s 15 podajami in 12 skoki. Mejo 20 točk so presegli še(25),(22) in(20). Milwaukee se bo v drugem krogu pomeril z boljšim iz dvoboja Brooklyn - Boston.»Moramo se osredotočiti nase, poskušati igrati še bolje. Igra v obrambi ni takšna, kot bi si želeli. Kogar koli dobimo v naslednjem krogu, se moramo nanj dobro pripraviti,« je dejal prvi zvezdnik Antetokounmpo.je na četrti tekmi dvoboja protiizgubil s 95:115, tako da je serija izenačena na 2:2 v zmagah.je odigral osem minut, v tem času pa dosegel šest točk ter po en skok, podajo in blokado. Tokrat je vlogo prvega moža pri Portlandu prevzelki je dosegel 29 točk, od tega štiri trojke ob metu iz igre 11:15.je za šeste nosilce dodal 21 točk. Peta tekma dvoboja bo v torek v Denverju.