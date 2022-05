Ljubljančani brez pravih možnosti v Beogradu

Košarkarji Cedevite Olimpije so na prvi polfinalni tekmi lige Aba v Beogradu izgubili proti Crveni zvezdi z 82:93 (23:26, 48:53, 63:71) in v seriji na dve dobljeni tekmi zaostajajo z 0:1. Trener Ljubljančanov Jurica Golemac je pred tekmo dejal, da bodo morali pokazati najboljšo predstavo, če bodo hoteli presenetiti najboljšo ekipo rednega dela.

A se njegovi varovanci temu niso približali, ne v obrambi in ne v napadu. Beograjčani, ki pred tem obračunom tri tedne niso igrali tekme, so ves čas vodili, res da si dolgo časa niso priigrali večje prednosti, toda ko so se jim tekmeci približali, so znali odgovoriti in jim niso dali možnosti za presenečenje.

Zgolj Blažič in Murić premalo za podvig v Srbiji

Odločilen del tekme je bil konec tretje in začetek četrte četrtine. Takrat je srbska ekipa kraljevala pod košem, s skoki so si zagotavljali več zaporednih napadov, posledica tega je bila, da so v zadnjem delu že vodili s 16 točkami razlike. Ljubljančani so se še približali devet točk zaostanka, toda v zadnjih dveh minutah spet niso zadeli, ko je bilo potrebno, kar so gostitelji znali kaznovati ter tako prišli do zanesljive zmage.

Austin Hollins v eni od akcij. Foto Ivica Veselinov/liga Aba

Edini kolikor toliko razpoložen v ljubljanski vrsti je bil Jaka Blažič, ki je dosegel 20 točk, temu je dodal pet skokov in pet asistenc. Odličen je bil predvsem v prvem delu tekme, ko je zadel tudi tri mete za tri točke. V drugem polčasu je bil soliden tudi Edo Murić, ki je na koncu v statistiko vpisal 14 točk, razočarali pa so tuji košarkarji. Druga tekma bo v ponedeljek v ljubljanskih Stožicah.