Ljubljančani praznih rok iz Črne gore, naslednji na vrsti Turki

Košarkarje Cedevite Olimpije bi lahko še pošteno bolela glava, potem ko so ostali praznih rok na gostovanju v Podgorici pri eni od najmočnejših ekip lige ABA. Budućnost je bila premagljiva, Ljubljančani so bili dovolj »blizu«, da bi lahko iztržili več, toda na koncu so zabeležili svoj sedmi poraz v regionalnem tekmovanju.

»Na takšnih tekmah odločajo malenkosti, Budućnost je tik pred koncem spet zadela eno zahtevno trojko, kar na je pokopalo. Borili smo se vso tekmo, fantje so prikazali pravo energijo in jim nimam česa zameriti,« je po porazu z 91:93 povedal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Zoran Dragić: Prejeli smo odprti trojki preko roke

Še bolj slikovito je opisal trnovo pot Ljubljančanov njihov košarkar Zoran Dragić. Izkušeni košarkar se je zavedal priložnosti za presenečenje, ki je zeleno-beli niso izkoristili. Zmajčki so namreč vodili večji del prve in druge četrtine (največ za šest, 41:35), dvakrat so bili spredaj tudi v zadnji četrtini (75:74 in 78:76), toda ostali praznih rok.

8 zmag je v zadnjih desetih tekmah zbrala Budućnost, Crvena zvezda 10, Cedevita Olimpija 6

»Igrali smo na ustrezno visoki ravni, vso tekmo smo parirali Črnogorcem in celo vodili za šest točk. Toda nekaj za nas usodnih napak je na koncu odločilo tekmo, izpostavil bi lahko tudi dve odprti trojki preko roke v ključnih trenutkih – toda še vedno smo bili zraven ... Na žalost nam ni uspelo. Pred nami sta pomembni tekmi v naši dvorani, ki ju moramo seveda dobiti,« je ocenil Zoran Dragić.

Košarkarji Cedevite Olimpije (na fotografiji Jaka Blažič) so se dobro kosali z igralci Budućnosti, toda koncu so znova potegnili krajši konec. FOTO: Budućnost Voli

Ljubljančane čaka do konca rednega dela sezone zagotovo trdo delo v ligi ABA. Poraz v Podgorici seveda ne more biti usoden, Budućnost je s formo zadnjih desetih tekem (8:2) vendarle odlična, boljša od nje je le Crvena zvezda (10:0), medtem ko je Olimpija ustvarila bilanco 6:4. Gotovo pa trener Golemac in njegovi aduti ne bodo smeli izpustiti iz rok priložnosti za uspeh v soboto, ko prihaja v Ljubljano Igokea, saj bi zmaga z neposrednim tekmecem za prvih šest položajev štela dvojno.

Podobno velja v boju za končnico v evropskem pokalu, v katerem bodo zeleno-beli sprejeli nov izziv že v sredo (19.15), ko prihaja v Stožice turški tekmec Bursaspor. Zmaga je tako rekoč nujna; Cedevita Olimpija kotira na 9. mestu z razmerjem zmag in porazov 3:7, Turki so na odrešilnem osmem mestu z razmerjem 3:6.

Na vrhu beograjska kluba Liga Aba, 18. kolo – Budućnost: Cedevita Olimpija 93:91 (23:22, 51:45, 70:70); dvorana Morača, sodniki Belošević (Srbija), Radojković, Kardum (oba Hrvaška); Budućnost: Cobbs 17 (5:6), Atić 13 (1:1), Micov 13, Seely 13 (4:6), Nikolić 6 (2:3), Jagodić Kuridža 9 (2:2), Reed 14 82:2), Perry 8 (1:1); Cedevita Olimpija: Pullen 17 (2:2), Ferrell 6 (2:2), Ejim 5 (1:2), Murić 11 (2:2), Auguste 12 (4:4), Blažič 16, Omić 4, Dragić 20 (9:9); trojke: Budućnost 10:21, Cedevita Olimpija 9:23; drugi izidi: Krka: Partizan 63:79, Split: Igokea 89:77, Borac: Zadar 79:73, Cibona: Studentski centar 90:75, FMP: Mega 79:86, Crvena zvezda: Mornar 81:74. Pari 19. kola, petek: SC Derby – Krka (20); sobota: Partizan – Borac (17), Mornar – Budućnost (19); nedelja: Zadar – FMP (17), Cedevita Olimpija – Igokea (19); ponedeljek: Mega – Crvena zvezda (15.30), Cibona – Split (18).

