Ljubljančani razočarali, Zadar za razred boljši

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli tretji zaporedni poraz v ligi Aba, hkrati pa drugega v tej sezoni proti tekmecu za četrto mesto. Tokrat jim je v Zadru spodletelo proti gostiteljem, ti so slavili zmago kar z 88:65 (72:48, 47:31, 23:13). Tri tekme pred koncem rednega dela soDalmatinci izenačili izkupiček Ljubljančanov – 14-9.

Obračun v dvorani Krešimir Ćosić pred 5500 gledalci ni bil na ravni ekip, ki sta sosedi na lestvici. Zadrčani so bili vseh 40 minut v ospredju in so brez pretiranega napora prišli do pomembnih dveh točk.

Pri Ljubljančanih so največ točk dosegli Aleksander Šaškov (15 točk, 12 skokov), Zoran Dragić (13 točk, trojke 3:5) in Alen Omić (12 točk, 8 skokov).

Cedevita Olimpija bo v naslednjem krogu 23. marca gostila Mornar, v zadnjih dveh nastopih v rednem delu pa bo gostovala v Novem mestu ter pri Ciboni. Zadar, ki je v seriji šestih zmag na sedmih tekmah, bo prav tako le še enkrat igral doma, in sicer proti FMP, ter gostoval pri Borcu in Partizanu.