Ljubljančani tretjič zapored zmagali

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Zagrebu proti domači Ciboni zabeležili tretjo zaporedno zmago v ligi ABA oz. šesto v zadnjih osmih nastopih in skupno osmo v sezoni. Z njo so se utrdili med ekipam v zgornji polovici razpredelnice. Zagrebčane so po izenačenem boju ugnali z 82:79 (58:61, 40:40, 16:19).

Čeprav so bili v dvoboju z mlado zasedbo Cibone favoriti, so se morali za dve točki krepko potruditi. V drugem polčasu so zapravili vodstvo desetih točk (56:46) in se v 34. minuti znašli v zaostanku 64:73.

Tu je na sceno stopil kapetan Jaka Blažič, ki je s tremi trojkami poskrbel za napeto končnico. Yogi Ferrell je z dvema prostima metoma približal Cedevito Olimpijo na točko zaostanka (79:78), Blažič pa jo je 21 sekund pred koncem povedel v vodstvo z 80:79. V zadnjem napadu domači niso prišli do meta na koš; zadnji poskus jim je ukradel Zach Auguste in z zabijanjem v zadnji sekundi postavil končni izid.

Jaka Blažič je tekmo končal pri 19 točkah (met 6:15), od tega jih je 17 dosegel v drugem polčasu. Petnajst jih je zbral Zach Auguste (met 5:6), dvanajst Alen Omić (9 skokov), po deset pa sta jih prispevala Yogi Ferrell (met 3:14) in Melvin Ejim (met 3:5).

Ljubljančane zdaj čakata še dve preizkušnji proti ekipam z dna lige ABA, 2. januarja s Krko v Novem mestu in 8. januarja z Borcem v Ljubljani, nato pa sledijo tri zahtevne tekme proti FMP, Crveni zvezdi in Budućnosti.