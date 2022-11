Ljubljančani uspešno končali misijo v BiH

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 7. krogu lige Aba premagali Igokeo s 85:74 (19:18, 30:38, 59:59). Ljubljančani so se torej po reprezentančnem premoru zmagovalno vrnili v ligo Aba. Čeprav še brez poškodovanih igralcev (Dragić, Matković, Gnjidić, Radović, Kosi), so zabeležili pomembno zmago na gostovanju v BiH.

Za Ljubljančane je to četrta zmaga v sezoni, druga v gosteh, in hkrati lepa spodbuda za nadaljevanje. Naslednji teden bodo obe tekmi igrali v Stožicah; v torek v evropskem pokalu, kjer še ne poznajo zmage, proti ukrajinskemu Prometeju (20.00), v soboto ob 21. uri pa z Zadrom.

Cedevita Olimpija je v prvem polčasu izgubila dvanajst žog

Varovanci trenerja Jurice Golemca so po nekaj bledih predstavah navdušili svoje privržence. Zaostanek desetih točk iz prvega polčasa so nadoknadili v uvodnih minutah nadaljevanja s požrtvovalno in agresivno obrambo ter koši Josha Adamsa (17 točk, trojke 4:10), na preobrat domačih, ki so izenačili na 68:68, pa so odgovorili z delnim izidom 12:0, ki jih je v 36. minuti pripeljal do vodstva dvanajstih točk.

Spremljali smo napeto tekmo. FOTO: Igokea

Cedevita Olimpija je v prvem polčasu izgubila dvanajst žog, v drugem zgolj tri. V prvih 20 minutah je zadela štiri trojke, na koncu štirinajst, poleg Adamsa pa so se v nadaljevanju razigrali še Yogi Ferrell (20 točk, trojke 4:9), Alen Omić (16 točk, met 8:10, 10 skokov) in Amar Alibegović (12 točk).