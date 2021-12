Ljubljančani v Benetke s pametjo v rokah

Z odlično predstavo in zmago v sobotnem derbiju lige ABA s Partizanom so košarkarji Cedevite Olimpije presekali niz porazov in spodbudili navijače, naj še ne obupajo, hkrati pa so si naložili novo breme. Če lahko tako dobro igrajo v vročem Beogradu, zakaj ne bi še večkrat? Na primer drevi ob 20. uri na gostovanju v Benetkah v 7. kolu evropskega pokala.

Tekmovalni pritisk je privilegij dobrih športnikov, zgube pomilujemo brez ščepca kritike. Ljubljanski košarkarji so se v zadnjih sezonah neuspešno kosali s pričakovanji in po novem slabem začetku je bil očitno potreben globok rez. Po odhodu štirih igralcev so dobili le dve okrepitvi, toda Yogi Ferrell je hitropotezno potrdil, da je veliko boljši organizator igre in vsaj tako dober strelec kot Marcus Keene, Alen Omić pa je bil vsaj na tekmi z Virtusom dodana vrednost pod obročema.

Golemac tudi tokrat previden

Toda proti Umani, ki je doslej ugnala Bourg in Budućnost ter doživela štiri evropske poraze, bo Jurica Golemac potreboval celo vrsto razpoloženih mož za boj s centrom Mitchellom Wattom (povp. 12 točk v Evropi), krilom Austinom Dayem (10,8) ter branilcema Stefanom Tonutom (8,5) in Michelejem Vitalijem (7,7) & Co. pri ta čas osmi zasedbi italijanske lige.

Prvi strelec Umane je center Mitchell Wall. Desno Mike Tobey. FOTO: Eurocup

Golemac ostaja zvest svoji previdnosti in poudarja: »Umana je ena od najbolj kakovostnih zasedb v naši skupini. Sestavljena iz izkušenih igralcev, vodi jih odlični trener Walter De Raffaele, skupaj pa igra že vrsto let in je predlani osvojila naslov italijanskega prvaka. Naša naloga je, da napredujemo v igri in čim dlje poskušamo zadržati intenziteto tako v napadu kot v obrambi. Moramo igrati pametno, saj se le tako lahko postavimo po robu izkušenim tekmecem.«

Valencii je zmanjkalo igralcev

Evropski pokal se je doslej odvijal brez zapletov, v 7. kolu pa bodo preložili prvo tekmo zaradi številnih okužb s koronavirusom v moštvu Valencie. Španci ne morejo zbrati zadosti košarkarjev le teden dni po uspešni vrnitvi slovenskega reprezentanta Mika Tobeyja po poškodbi (proti Umani je zbral 16 točk in 8 skokov), prvi strelec moštva pa je Klemen Prepelič s povprečjem 15,7 točke.