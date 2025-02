Irving ni zmogel sam, Jokić je bil uspešnejši (VIDEO)

V severnoameriški ligi NBA so bili vnovič zelo aktivni tudi minulo noč. Luka Dončić in Vlatko Čančar sta še vedno poškodovana, zato sta njuna kluba Dallas in Denver še vedno brez njiju. Dallas je izgubil, Denver pa zmagal. Detroit je namreč doma premagal Dallas s 117:102, pri čemer je Cade Cunningham navdušil z 40 točkami. Cunningham, ki je bil dan prej izbran za rezervista na All-Star tekmi, je zadel 17 od 30 metov iz igre in dodal še šest skokov ter štiri podaje. S svojo predstavo je pomagal Detroitu prekiniti niz treh zaporednih porazov.

Naslednja postaja Cleveland

Poleg Cunninghama sta se izkazala tudi Tobias Harris z 17 točkami ter Jalen Duren, ki je dosegel 16 točk in ujel 13 skokov. Detroit je bil posebej učinkovit v raketi, kjer so dosegli kar 62 točk. Detroit je imel tudi prednost v skokih, saj so jih zbrali 47, od tega 18 v napadu, kar jim je omogočilo številne druge priložnosti za točke.

Dallas je kljub odsotnosti Luke Dončića, ki je še vedno poškodovan, dal vse od sebe. Kyrie Irving je bil najboljši strelec ekipe s 28 točkami, P.J. Washington pa je dodal 22 točk in 13 skokov. Kljub temu je Dallas v ključnih trenutkih tekme popustil, kar je omogočilo Detroitu, da si je priigral odločilno prednost. Dallas je resda začel tekmo močno, v prvi četrtini dosegel 32 točk in si priigrali prednost 11 točk. Vendar pa je Detroit v drugi četrtini odgovoril z 34 točkami in prevzel vodstvo, ki ga ni več izpustil iz rok.

Luka Dončić, ki je zaradi poškodbe mečne mišice odsoten že od božičnega dne, je znova manjkal. Dončić je v povprečju dosegal 36,1 točke na tekmo v osmih kariernih obračunih proti Detroitu, kar je najvišje povprečje proti katerikoli ekipi. Poleg tega je povprečno zbral tudi 8,5 skokov in 9,8 podaj na tekmo. Dallas bo igral naslednjič ob primerni uri za slovenske gledalce, v nedeljo ob 21.30 po našem času bo namreč obiskal Cleveland.

Jokić odločil zmagovalca

Denver je v napeti tekmi premagal Philadelphio s 137-134. Ključni trenutek je bila odločilna trojka Nikole Jokića 39 sekund pred koncem, ki je tehtnico prevesila v korist Denverja. Jokić je tekmo zaključil z 28 točkami, 13 podajami in 9 skoki, pri čemer je zadel 69 % metov iz igre, vključno z dvema od treh poskusov za tri točke. Tyrese Maxey je za Philadelphio dosegel kar 42 točk, 9 podaj in 2 ukradeni žogi, kar je bil njegov že 13. zaporedni nastop z vsaj 28 točkami.

Nikola Jokić je jamstvo za zmage Denverja. FOTO: Kyle Ross/Reuters

Denver je izstopal predvsem v raketi, kjer so dosegli 72 točk. Jamal Murray je prispeval 31 točk in 11 podaj, Michael Porter Jr. pa 24 točk. Philadelphia je kljub visokemu odstotku meta iz igre (55,6 %) in 21 zadetim trojkam (52,5 %) morala priznati premoč Denverju. Guerschon Yabusele je dosegel 28 točk, Kelly Oubre Jr. pa 27 točk. Denverjevi rezervisti so prispevali 39 točk, med njimi je bil izjemno učinkovit Julian Strawther z 18 točkami.

Denver bo igral naslednjič v nedeljo ob 1.00 po slovenskem času, čaka ga tekma v gosteh, njegov izziv bo Charlotte.