V revolveraškem dvoboju so bile roke Teksašanov bolj mirne

Košarkarji Dallasa so brez poškodovanega Luke Dončića v New Orleansu s tesno zmago s 137:136 dosegli 26. zmago v sezoni, s katero so potrdili osmo mesto na zahodu. Pred 14 dnevi so dvoboj istih moštev s 119:116 dobili košarkarji New Orleansa.

Na tekmi je bil bržkone odločilen koš Daniela Gafforda 56 sekund pred koncem, ki je zadel za 135:125. Gostitelji so sicer uprizorili izjemno serijo, ekipa iz Teksasa pa je po prekrških potrebni dve točki dosegla iz prostih metov.

Pred tem je Dallas v zadnjem delu zaostanek 101:100 z delnim izidom 20:10 spremenil v trdno vodstvo, a so se gostitelji pobrali in približali na 118:122. Dallas pa je še enkrat zaigral z višjo prestavo za novo dvomestno prednost.

P.J. Washington in Kyrie Irving sta za Dallas dosegla po 25 točk, Gafford 22, Klay Thompson pa 20. Strokovni štab pa se je prav tako razveselil vrnitve Najija Marshalla, saj je seznam poškodovanih košarkarjev v Dallasu še vedno dolg. Za New Orleans je 32 točk dosegel Trey Murphy III.

New York Knicks pa so s 122:112 ugnali Denver Nuggets, pri katerih še vedno manjka Vlatko Čančar. Jalen Brunson s 30 točkami in 15 skoki, OG Anunoby s 23 točkami in Karl-Anthony Towns s 14 točkami, 10 skoki in petimi podajami so bili ključni igralci za peto zaporedno zmago New Yorka.

Gostitelji so odlično ustavili tudi prvega zvezdnika New Yorka Nikolo Jokića, ki se mu je »števec« ustavil pri 17 točkah, Jamal Murray je za ekipo iz Kolorada dosegel 33 točk.

Cleveland je s 126:106 premagal Miami in potrdil prvo mesto v ligi in na vzhodu. Donovan Mitchel je za zmagovalce dosegel 34 točk.

Na zahodu za zmago po porazu pri v San Franciscu s 116:109 zaostaja Oklahoma City, ki je z 52 točkami ni mogel rešiti niti izjemni Shai Gilgeous-Alexander. Andrew Wiggins je za zmagovalce dosegel 27 košev.