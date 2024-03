Nov rekord Dončića – šesti zaporedni trojni dvojček z vsaj 30 točkami

Rekord Luke Dončića v ligi NBA. Na ta stavek smo se že dodobra navadili, saj letos Dončić igra v izjemni formi, tudi v noči na nedeljo je padel nov mejnik. Postal je prvi igralec v zgodovini lige, ki je na šestih zaporednih tekmah dosegel trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami. To je bilo dovolj za gladko zmago Dallasa proti Detroitu s 142:124.

Dončić se je tokrat ustavil pri 39 točkah in jim dodal po 10 skokov in podaj, prehitel je Russlla Westbrooka, ki je v svoji MVP sezoni (2016-17) petkrat zapored tekmo končal s 30 točkami in vsaj 10 skoki in podajami. Za nameček je Dončić še nadaljeval svoj rekordni niz trojnih dvojčkov z vsaj 35 točkami, zdaj je pri petih.

»To zgolj kaže na to, v kakšni formi Luka igra v zadnjem času. Nihče ne dvomi v to, da lahko dosega koše in zna dobro podajati, v zadnjem času je vrhunski tudi pri nabiranju skokov,« ga je pohvalil trener Jason Kidd. Njegova služba je bila po treh zaporednih porazih že nekoliko pod vprašajem, po drugi zaporedni zmagi, tokrat proti Detroitu, ki je letos zbral le 10 zmag, je kriza vsaj za nekaj časa mimo.

Kyrie Irving je k zmagi Dallasa dodal 21 točk, Cade Cunningham jih je za Detroit zbral 33. Prvi polčas je bil izenačen, po polovici tekme je Dallas kljub 21 točkam Dončića vodil le z 69:65, nato jih je Luka še v tretjem delu dodal 10 in razlika je po prvih minutah zadnje četrtine narasla na +23 in tekma je bila odločena. Dončić je igro zapustil takoj, ko je zbral 10 skok in dopolnil trojnega dvojčka.

Naslednja tekma Dallas čaka v noči na torek, ko bodo gostovali pri vse boljšem Chicagu.

