Luka Dončić ne razume, zakaj imajo takšne težave

V nadaljevanju preberite:

Košarkarji Dallasa so že nekaj časa osmi v zahodni konferenci lige NBA, Indiana je osma v vzhodni. Toda ko sta se moštvi dvakrat spopadli v zadnjih devetih dneh, je bila razlika ogromna: v Indianapolisu so gostitelji zmagali s 133:111, v teksaški revanši gostje s 137:120. Po tretjem zaporednem porazu, petem v zadnjih šestih nastopih, je druščino Luke Dončića zajel zaskrbljujoč nemir. Za krizo namreč ne najde logičnega pojasnila.

Slovenski zvezdnik se je izkazal s 14 trojnim dvojčkom v sezoni, pri 12 se je izkazal z več kot 30 doseženimi točkami. Toda kakšna je bila Dallasova bera na teh tekmah? Kaj povedo poudarki z zadnjega nastopa? Kako so se Dončić in soigralci soočili z vprašanjem, zakaj so šele 24. na lestvici ekip, ki letos prejemajo najmanj točk? Bi moral tudi Ljubljančan pretvoriti nekaj napadalne energije v obrambno vnemo?