Luka Dončić bo odslej lovil Larryja Birda

Košarkarjem Dallasa se je obetal prijeten večer na Floridi. Pred njimi je bil zadnji nastop v izjemno uspešnem januarju, njihov gostitelj pa je bil Orlando, zadnji med vsemi 30 moštvi v ligi NBA, ki je dotlej zmagal le desetkrat v 50 dvobojih, zgolj štirikrat v domači dvorani. Toda zgodovina opozarja, da se morajo športniki najbolj bati vnaprej »dobljenih« bitk, in opekli so se tudi Teksašani kljub 43. trojnemu dvojčku Luke Dončića na tekmah rednega dela elitnega prvenstva. Domov so se vrnili z grenkimi občutki, čeprav se je njihov mladi zvezdnik vnovič vpisal v košarkarsko zgodovino. Kako se pri 22 letih spopada z legendami?