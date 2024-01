Načeti Dončić in Irving rešetala mrežico, toda to je bilo premalo

Ponoči so bili vnovič aktivni tudi košarkarji Dallasa v ligi NBA. Luka Dončić in soigralci so gostili Memphis in izgubili z izidom 103:120. Tako Dončić kot njegov prvi partner Kyrie Irving sta presegla mejo 30 doseženih točk, toda to je bilo za Dallas premalo. Ljubljančan je zbral 31 točk, 6 skokov in 6 podaj, Irving 33 točk, 8 skokov in 4 podaje.

Memphis je zelo omejil Dončića, ki je zgrešil šest metov za tri točke (2-8). V prvem polčasu je za kratek čas zapustil igro, potem ko je padel po tleh zaradi hudega prekrška. Po nekaj časa preživetega v slačilnici se je vrnil za zadnjih sedem minut prvega polčasa. Nato je vstopal in izstopal iz igre zaradi težav z gležnjem. Pozno v tretji četrtini je spet zapustil igro in se znova umaknil v slačilnico, preden se je vrnil na klop.

Naslednje tri tekme bo Dallas igral doma

Trener Dallasa Jason Kidd ni bil zadovoljen s predstavo: »Dopustili smo jim preveč napadalnih skokov. Njihova fizična moč je bila prevelik zalogaj za nas. Od začetka so bili zelo agresivni in ves čas smo imeli težave. Odličen je bil Desmond Bane (32 točk, op. a.), ki je dokazal, da za zmago ne potrebuje pomoči.«

Pred Dončićem je hud ritem na domačih tleh. Dallas bo tudi naslednje tri tekme igral v svoji dvorani American Airlines Center. V petek (2.30) mu prihaja v goste New York, v nedeljo ob isti uri New Orleans, v ponedeljek pa bo ob idealni uri za svoje evropske navijače (20.30) še enkrat gostil New Orleans.