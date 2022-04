Luka Dončić eno leto pozneje najel telesne stražarje

V nadaljevanju preberite:

Dallas po petih tekmah prvega kroga končnice vodi proti Utahu z izidom 3:2 v zmagah, v petek zjutraj bo imel prvo priložnost za skok v drugi krog. Navijači Dallasa lahko realno merijo na uspeh, saj v tej sezoni spremljajo »drugačno« ekipo kot lani. Kaj se je spremenilo okrog Luke Dončića, kako je to komentiral Dončić in zakaj je to dobro? Ob tem Ljubljančan blesti tudi statistično, pripisal si je nov zanimiv mejnik, hitrejši od njega so bili v vsej zgodovini NBA le Kareem Abdul-Jabbar, Bob McAdoo, Michael Jordan in Rick Barry.