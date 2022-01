Luka Dončić in Dallas 40 minut boljša od najboljšega

Košarkarji Dallasa so še devetič zapored izgubili proti Phoenixu (101:109). Gostje so »poleteli« v zadnji četrtini, v kateri so nadomestili osem točk zaostanka in jo prepričljivo dobili s 35:19.

Kako se bo le 24 ur po sijajni predstavi odzval Luka Dončić? In tudi Dallas. To je bilo vznemirljivo vprašanje pred današnjo tekmo Teksašanov proti Phoenixu, ki je v Dallas prišel kot prepričljivo najboljši v NBA in z le devetimi porazi.

Dončićev šovtime večer prej proti Torontu je sprožil navdušenje med Dallasovimi košarkarskimi navdušenci, saj je Dallas zmagal že desetič v zadnjih enajstih tekmah in šestič zapored v domači dvorani. Toda Phoenix je previsoka ovira, navkljub odličnemu izhodišču, saj je imel Dallas še sedem minut pred koncem še vedno osem točka prednosti. Potem pa je Phoenix z odlično obrambo povsem ustavil Teksašane in tudi znova najboljšega med njimi Dončića. Z delnim izidom 22:6 je prišel do 35 zmage.

Ljubljančan je dosegel 28 točk (9:23 iz igre, 2:9 za tri točke), po 8 skokov in podaj, a je tudi izgubil osem žog. Jalen Brunson je prispeval 19 točk, Kristaps Porzingis pa 18 in 11 skokov. Pri tekmecih je bil najboljši strelec Devin Booker z 28 točkami.

»So najboljše moštvo v ligi, ampak mislim, da smo bili blizu, še posebej z načinom, na kakršnega igramo v zadnjem obdobju. Lepo je biti del moštva, ki redno zmaguje. Danes smo sicer izgubili, vseeno pa lahko iz tega dvoboja odnesemo marsikaj pozitivnega,« je po tekmi dejal Porzingis, ki se je pred kratkim vrnil po prebolelem covidu-19.

Trenerja Jasona Kidda še bilo na klopi Dallasa, je pa v zadnjem času predvsem stabiliziral obrambo svojega moštva. Ta je danes zatajila zgolj v zadnjih sedmih minutah.

»To je bila dobra lekcija. Oni niso občutili nobene panike. Dobro vedo, kdaj se morajo zbrati. Imajo zelo izkušeno moštvo, Chris Paul pa dobro ve, kdaj mora strniti vrste,« je po dvoboju dejal Kidd.

Naslednja tekma Teksašane čaka v noči na ponedeljek, ko bodo gostili tretje najboljše moštvo lige Memphis Grizzlies (31-16).

Drugo najboljše moštvo lige Golden State (32-13) je na domačem parketu izgubilo proti Indiani (17-29). Ta je po zmagi proti LA Lakers zdaj ugnala še Stephena Curryja in druščino. To jim je uspelo po podaljšku s 121:117.

Za Indiano je novinec Chris Duarte dosegel 27 točk, še šest njegovih soigralcev pa je preseglo dvomestno število točk. Za bojevnike je 39 točk dosegel Curry. Dodal je še osem podaj, a imel premalo pomoči soigralcev v boju z razpoloženimi tekmeci.

Na edini preostali tekmi je New Orleans (17-28) v gosteh ugnal New York (22-24) s 102:91. Šest igralcev pelikanov je preseglo mejo desetih točk, najboljši strelec pa je bil Jonas Valančiunas z 18. Pri New Yorku sta po 17 točk dosegla RJ Barrett in Mitchell Robinson.