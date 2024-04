Charlotte je bil za Dallasovega rekorderja Dončića kot sprehod v parku

V napetem urniku zadnjega tedna rednega dela v ligi NBA je Dallas dobil »pomoč« v obliki tekme proti nekonkurenčnemu Charlottu in zlahka zmagal s kar 130:104. Luka Dončić je na parketu prebil 34 minut in se v tem času poigraval z obrambo domačinov, 39 točkam je dodal še 12 skokov in 10 asistenc za nov trojni dvojček.

Že v prvi četrtini je Luka pokazal, kako se bo tekma odvijala, ko je dosegel kar 21 točk in zadel pet metov za tri točke. Dallas je povedel s 36:14 in tekma je bila že v prvem delu odločena. Do konca tekme je Dončić zadel 8 trojk iz 17 poskusov, kar pomeni kar 47-odstotno uspešnost, skupno je iz igre metal 13-25. Ob zmagi za 26 točk je imel tokrat izdatno pomoč v Danielu Gaffordu (26 točk), Kyrie Irving si je po izbruhu proti Houstonu lahko privoščil nekoliko bolj miren večer z 18 točkami.

Dončić je dosegel že 21 trojnega dvojčka v sezoni in 77 v karieri, s čimer se je izenačil z Jamesom Hardnom na osmem mestu večne lestvice lige NBA. Postavil je tudi nov rekord Dallasa, v tej sezoni je zbral že 2341 točk in za 11 točk popravil izkupiček Marka Aguirreja iz rekordne sezone franšize 1983/84.

»Ta dosežek mi pomeni zelo veliko. To je franšiza, ki me je izbrala na naboru, mi zaupala vodenje igre in zdaj smo tukaj,« je na kratko rekord po številu točk v sezoni Dallasa komentiral Dončić, nato pa ob novici, da jim ne bo treba igrati na play-in turnirju, dodal: »Zagotovo potrebujemo počitek. Zdaj zelo dobro igramo tudi v obrambi in to se pozna.«

Dallas si je z 49. zmago sezone tudi matematično že zagotovil mesto v končnici, nižje od šestega mesta ne morejo več, potem ko je Phoenix izgubil proti Los Angeles Clippers. Zelo verjetno tekmecev iz mesta angelov do konca sezone ne bodo ujeli, tako da bodo redni del končali na petem mestu in se v končnici pomerili prav s Clippers, ki bodo imeli prednost domačega terena.