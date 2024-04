Irving in Dončić junaka drame v Dallasu

Nora tekma v United Airlines Centru! Za 22 točk so košarkarji Dallasa zaostajali v prvem polčasu proti Houstonu, se še do odmora vrnili v igro, (66:71) v drugem polčasu teksaškega derbija lige NBA izenačili, tri minute pred koncem po košu Kyrieja Irvinga povedli s 121:120, v zadnji sekundi pa je Dante Exum s trojko izsilil podaljšek (129:129)), v katerem so Mavericks prišli do pomembne zmage v boju za končnico. Piko na i je pribil P. J. Washington s trojko minuto pred koncem. Izid je bil 147:136.

Dončić je dosegel 37 točk. FOTO: Sam Hodde/AFP

Junak tekme je bil Irving s 48 točkami. Slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je izpustil tekmo z Golden Stateom (zmaga s 108:106), je bil podobno razpoložen, Dosegel je 37 točk, 9 skokov in 11 asistenc.