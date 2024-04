Utrujeni in krvavi Dončić je v razigranem Irvingu našel pravo oporo

V nadaljevanju preberite:

V silovitem tekmovalnem ritmu zadnjega tedna rednega dela sezone v ligi NBA časa za odmor ne bo, bi ga pa izmučeni košarkarji Dallasa po srhljivki in zmagi po podaljšku nad Houstonom s 147:136 nedvomno potrebovali. Luka Dončič s 37 in Kyrie Irving z 48 točkami sta znova pokazala, zakaj se v končnici nihče ne želi srečati z Dallasom. Najprej je Luka stopil 22 točk zaostanka, v končnici se je nato slovenski »Batman« naslonil na svojega »Robina«, kot mu pravi v šali, in Dallas je slavil še 14 na zadnjih 16 tekmah.

»Zaupanje«, je trener Dallasa Jason Kidd kot iz topa odgovor na vprašanje, v čem je ključ do renesanse teksaškega moštva v zaključku rednega dela sezone. Dončić tekem praviloma ne izpušča, dokler lahko stoji na nogah, ob petkovem uspehu proti Golden Statu (108:106) pa je pristal na počitek pred peklenskim finišem sezone.

Prvi je v American Airlines Center prišel Houston in na začetku tekme povozil razglašene domačine, Dallas je zaostajal že za 22 točk. Dončića je nato predramila sporna tehnična napaka, Kidd je na igrišče ob težavah z osebnimi napakami Daniela Gafforda poslal nizko peterko in tehtnica se je začela prevešati na stran Dallasa. Do polčasa so zaostanek stopili na le pet točk in dvorana je na nogah pospremila srhljivko, ki je vrhunec doživela v zadnjih sekundah četrte četrtine.