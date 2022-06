Luka Dončić in Goran Dragić, kje, kako in do kdaj

Na seznamu reprezentantov za junijsko-julijske kvalifikacije za SP sta tudi Luka Dončić in Goran Dragić, Košarkarska zveza Slovenije (KZS) pa od Fibe še čaka informacije, kako prijaviti oziroma zavarovati zvezdnike iz lige NBA ali evrolige. Generalni sekretar KZS Rašo Nesterović je v pogovoru za STA izrazil skrb nad neodzivnostjo mednarodne zveze.

»V ekipi imamo enega največjih zvezdnikov svetovne košarke, ki je pripravljen žrtvovati svoje proste dni sredi poletja, od Fibe pa dobre tri tedne pred tekmo s Hrvaško v Ljubljani še nismo dobili informacij, kje, kako in do kdaj moramo prijaviti in zavarovati zvezdnike, kot sta na primer Luka Dončić in Goran Dragić,« je uvodoma povedal Nesterović.

Radoslav Nesterović opozarja na neustrezne kvalifikacijske urnike. FOTO: Uroš Hočevar

Pred petimi leti za Dragića 15.000 dolarjevb (14.000 evrov), za Dončića lahko tudi preko 100.000 dolarjev (93.000 €)

Člani lige NBA, pa tudi nekateri igralci iz evrolige, lahko za reprezentance igrajo le ob plačilu zavarovanja za primer poškodb. Vsota je odvisna od višine pogodbe, ki jo igralec sklene s klubom. KZS je morala na primer za nastop Gorana Dragića v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2017 plačati približno 15.000 dolarjev, glede na to, da je Luka Dončić lani septembra podpisal pogodbo v vrednosti 207 milijonov ameriških dolarjev, je jasno, da bo zavarovalna vsota zanj neprimerno višja.

Predsednik KZS Matej Erjavec je lani v pogovoru z novinarji dejal, da bo zavarovanje za Dončića rekordno visoko oziroma neprimerljivo z dosedanjo prakso. Omenil je 100.000 dolarjev.

»O številkah ne morem govoriti, saj gre za povsem drugačen primer kot vsi dosedanji. In prav tu je glavna težava, saj iz Fibe nimamo nobenih informacij, kako sploh priti do te številke. Neuradno so nam celo dejali, naj se skušamo sami dogovoriti s klubom oziroma lastnikom Dallasa,« je nadaljeval Nesterović.

»Verjamem, da bomo našli rešitev, saj je v interesu vseh strani, da Luka Dončić zaigra za Slovenijo v kvalifikacijah za SP in na evropskem prvenstvu v Nemčiji, zagotovo pa ni normalno, da na Fibi ni pravega sogovornika ali človeka s posluhom za take stvari,« dodaja generalni sekretar KZS.

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec se mora še uskladiti z višino zavarovalnine za nastop NBA igralcev. FOTO: Mavric Pivk

Zdaj z NBA postavo, novembra in februarja z rezervisti

Glede na spisek selektorja Aleksandra Sekulića bo imela Slovenija za tekmi s Hrvaško 30. junija v Stožicah in Švedsko v Stockholmu 3. julija izjemno močno zasedbo – poleg Dončića in Gorana Dragića so na njem med drugimi še Vlatko Čančar, Mike Tobey, Žan Mark Šiško –, predvsem pa znova precej spremenjeno v primerjavi z novembrskim in februarskim terminom, v katerem je Slovenija zabeležila zmagi proti Hrvaški in Švedski ter dvakrat izgubila s Finsko.

»Že nekaj let vsi govorimo, kako nesmiselni so junijski in septembrski termini kvalifikacij. Junija oziroma v začetku julija imajo težave igralci, saj nekateri klubske sezone končajo že sredi aprila, v začetku maja, drugi pa šele sredi ali konec junija. Kako naj prvi ohranijo fizično in igralsko pripravljenost cel mesec ali celo dva, če nimajo tekem, drugi pa pridejo v reprezentanco po zgolj nekaj dnevih odmora od dolge in naporne sezone,« meni Nesterović.

»Avgusta oziroma septembra imajo pa težave klubi. Ravno ko začnejo priprave na novo sezono, morajo svoje najboljše igralce spustiti v reprezentanco. To ni dobro za nobeno stran. Niti za klube, niti za igralce, niti za nacionalne zveze. Evropska košarka mora po dvajsetih letih razkola najti skupen jezik in se usmeriti v razvoj košarke.«

Gogi in Luka znova skupaj

Rašo Nesterović, Matej Erjavec in Zoran Dragić so glavni krivci, da bo kapetan zlate reprezentance iz 2017 še vsaj enkrat oblekel dres s slovenskim grbom.

»Čeprav je po evropskem prvenstvu 2017 končal reprezentančno kariero, se nam je zdelo prav, da ga skušamo prepričati, naj se poslovi pred domačo publiko. Škoda je le, da bo najprej tekma s Hrvaško in šele nato na Švedskem. Verjamem, da bo Goran odigral obe tekmi in pomagal Sloveniji na poti do svetovnega prvenstva,« je dejal Nesterović.

Slovenski zvezdniški NBA dvojec Goran Dragić, Luka Dončić je tudi največja blagovna znamka evropske košarke. FOTO: Fiba

»Imamo izjemno srečo, da smo lahko tako dolgo uživali v predstavah Gorana in da bomo lahko še nekaj let ob potezah Luke Dončića. To sta igralca, ki se ne rodita vsak dan. Tako Luka kot Goran imata to značilnost, da vse igralce okoli sebe naredita boljše. Gogi nas je tako pripeljal do naslova evropskega prvaka in bil hkrati MVP eurobasketa, kar je odlično prikazano v dokumentarnem filmu 2017, Luka pa je lani Slovenijo popeljal med štiri najboljše reprezentance na olimpijskih igrah, letos pa Dallas Mavericks med štiri najboljše v ligi NBA,« dodaja Nesterović.

Naslednje leto v ospredju dekleta na domačem eurobasketu

Čeprav ima KZS letos ogromno dela z nastopi moških v kvalifikacijah za SP in septembra na EP, hkrati pa s številnimi mlajšimi selekcijami, ki obetajo lepo prihodnost slovenski košarki, so misli vodilnih že usmerjene v nastop ženske reprezentance naslednje leto na EP v Sloveniji.

Nesterović ne skriva načrtov o novi naturalizirani igralki, ki bi reprezentanci pomagala zlasti pod obročema, zaveda pa se tudi, da ekipa potrebuje nekaj časa za uigravanje.

»Novi selektor Grk Georgios Dikaiulakos je postavil nove temelje in sistem igre. Do zdaj so bile igralke pod njegovim vodstvom le nekaj dni, zdaj pa so se vnovič zbrale in bodo skupaj več kot tri tedne. To je minimalen čas, da se spoznajo z novim selektorjem, predvsem pa da on spozna teh petnajst igralk, na katere računa na evropskem prvenstvu,« pravi Nesterović.

Za konec pogovora z STA je Nesterović čestital Cedeviti Olimpiji za tri osvojene naslove v domačih tekmovanjih, prav tako košarkaricam Cinkarne Celje za domači naslov, in izrazil željo, da bi se liga Aba vrnila k svojim koreninam kot razvojna liga, ter upanje, da bodo imele nove politične strukture na vrhu države več posluha za šport.