Luka Dončić in soigralci spoznali junijski urnik

Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo konec junija v pripravah na zadnji cikel prvega dela kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2023 igrala tudi prijateljsko tekmo z Italijo v Trstu, so sporočili iz košarkarske zveze Slovenije. Dvoboj bo na slovenski državni praznik 25. junija.

Kot so sporočili iz KZS, so tekmo pripravili v zamejskem klubu Jadran Trst ob pomoči Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, slovenskih krovnih organizacij SSO in SKGZ ter Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter obeh košarkarskih zvez.

Konec junija z Italijo in s Hrvaško

Tekma v tržaški dvorani Allianz Dome bo v soboto, 25. junija ob 20.30, prireditelji pa so slovenskim navijačem namenili sektorja N in S. Slovenija se bo nato v kvalifikacijah za SP 30. junija v Ljubljani pomerila s Hrvaško, 3. julija pa bo gostovala na Švedskem. Slovenci bodo priprave za ti tekmi začeli sredi junija.