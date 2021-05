Luka Dončić izključen, Dallas pa še bolj navit

Goran Dragić in Miami sta bila proti nepsorednemu tekmecu za uvrstitev v končnico brez dodatnih dvobojev Bostonu uspešena v slavnem Gardnu. FOTO: Jasen Vinlove/Usa Today Sports

Košarkarji Dallasa, za katere igra tudi slovenski zvezdnik, so dosegli 40. zmago v sezoni lige NBA. Premagali so Cleveland v gosteh s 124:97 in so vse bližje neposredni uvrstitvi v končnico.Teksašani niso imeli pretiranih težav s Clevelandom (21:47), ki še naprej zaseda mesto povsem pri dnu vzhodne konference. Že ob polčasu so Dončić in soigralci vodili za 11 točk, v tretji četrtini pa prednost povišali na 26 in razrešili vprašanje o zmagovalcu.Dončić, ki je bil na začetku tretje četrtine izključen, ker je v dvoboju za žogo suporabil tudi nekaj mišic, je v vsega 21:37 minute na parketu dosegel 15 točk (iz igre 5:11) in dodal po pet podaj in skokov ter vknjižil dve ukradeni žogi. Najboljši strelec Dallasa je bilmlajši s 25 točkami,pa jih je dodal 20. Pri domačih se je pri 24 točkah ustavilDončić še ne bo počival zaradi izključitve, saj ni prejel 16. tehnične napake, ki pomeni dodatno tekmo prepovedi.Dallas ima po 40. zmagi v sezoni ob 28 porazih na petem mestu zmago prednosti pred Portlandom (39:29) in dve naskoka pred Los Angeles Lakers (38:30).Do konca morajo vse tri ekipe v boju za peto in šesto mesto odigrati še štiri tekme.Dallas ima zaradi boljšega medsebojnega izkupička prednost pred LA Lakers, a je v tem pogledu slabši kot Portland. Če bi vse ekipe redni del končale z enakim izkupičkom, bi bil v prednosti Dallas zaradi zmage v jugozahodni diviziji.Ekipe od sedmega do desetega mesta se bodo od 18. maja merile na posebnem kvalifikacijskem turnirju za dve mesti med končnico.Miami (37:31) je ugnal Boston (35:33) s 130:124 in štiri tekme do konca ostaja na šestem mestu vzhodne konference z dvema zmagama naskoka pred sedmim Bostonom.Miami je blestel v prvem polčasu, v katerem si je priigrala kar 26 točk naskoka (53:79). Kelti so prebudili v drugem polčasu, razigrali pa v zadnji četrtini in se pet minut pred koncem približali na 107:113.je imel vedno pravi odgovor, zbral je 26 točk, 11 podaj in 8 skokov.je zadel šest trojk,je zadel vseh pet metov iz igre,pa je 17 od 19 točk dosegel v prvem polčasu.je vseh devet točk dosegel izza črte v 29 minutah.Miami in Boston se bo še enkrat pomerila v noči na sredo.