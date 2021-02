Luka Dončić je bil povprečen, Dallas odličen

Dragić čaka na vrnitev v Miamiju

Izid NBA –

Košarkarji Dallasa so se po osemdnevnem premoru, ki ga je izsilila okužba z virusom sars-cov-2, vrnili na parket NBA in premagali Memphis s 102:92.je dosegel 21 točk, 7 skokov in 5 podaj v 33 minutah.Med od prve minute razigranimi Teksašani je bil nerazpoložen le Dončić. V prvem polčasu je zgrešil je vse štiri proste mete in dosegel le sedem točk. V drugem polčasu je bil za malenkost boljši, toda strelsko zelo nenatančen – za tri je metal 10:3, še slabši je bil pri prostih metih, 9:2, za nameček je zgubil štiri žoge.je bil najboljši strelec dvoboja z 29 točkami,je dodal 19 točk.je počival, Memphis pa je bil povsem nemočen.Miami je še drugič v sezoni premagal Oklahomo (108:94). Goran Dragić je izpustil že devet zaporednih tekem zaradi zvina levega gležnja in čaka na vrnitev, ko bo Miami končal gostujočo turnejo. Predvidoma v petek 25. t. m. proti Torontu.(Hardaway 29,21 – met 18:8, za tri 10:3, prosti meti 9:2, 7 skokov in 5 podaj v 33 minutah, Brunson 19, Richardson 17, Powell 6, Cauley Stein in Finney Smith po 4, Kleber 2; Morant 22, Bane 12, Valančiunas in Clarfke po 11, Jones 10, Anderson 9, Melton 7, Tillman 4, Allen in Winslow po 3).(Gilgeous Alexander 27, Bazley 13; Robinson 22, Nunn 20, Adebayo 19 in 13 kokov, Butler 15, Olynyk in Strus po 11, Iguodala 6, Achiuwa in Vincent po 2, Dragić ni igral).(Nwaba 22 in 9 skokov, Brown 16; White 24 in 10 skokov, LaVine 21, Carter 18 in 13 skokov, Young 17).(Booker 34, Ayton 19, Šarić 14; Lillard 24, Little 18).Utah : Charlotte 132:110 (Mitchell 23, Ingles in Niang po 21, Clarkson 20, Conley 15; Hayward in Ball po 21, Monk 20).124:127 – po podaljšku (James 31, 13 podaj in 9 skokov, Harrell 26; Beal 33, Westbrook 32, 14 skokov, 9 podaj).