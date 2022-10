Luka Dončić je dobil starega madridskega prijatelja

Argentinski košarkarski reprezentant Facundo Campazzo je zadnja Dallasova okrepitev pred začetkom nove sezone lige NBA. Enaintridesetletnik je z Dallasom, kjer bo združil moči s prijateljem in z nekdanjim soigralcem pri Real Madridu Luko Dončićem, podpisal enoletno pogodbo, poročajo ameriški mediji.

Kot so zapisali pri Athleticu, je Campazzo pred tem dve sezoni nosil dres Denverja in v povprečju dosegal po 3,5 podaje v 20,1 minute na tekmo. Zgolj v zadnji sezoni je na 65 tekmah za Denver v povprečju dosegal po 5,1 točke in 3,4 podaje v 18,2 minute na tekmo.

Tudi s strelsko natančnostjo se ne more pohvaliti, piše Sports Illustrated, saj je na 130 tekmah lige NBA v karieri iz igre metal le 37,2-odstotno.

Campazzo se je sicer za novo sezono želel vrniti na staro celino k svojemu nekdanjemu klubu Real Madridu, v katerem je dolga leta blestel zlasti Dončić, piše CBS Sports, vendar si je ob dogovoru z Dallasom premislil. Za zdaj še ni znano, ali si bo izkušeni Argentinec utrl pot v ekipo Jasona Kidda.