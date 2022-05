Luka Dončić je kot Lionel Messi, vse se vrti okoli njega

V nadaljevanju preberite:

V tem mesecu malokdo od športnih navdušencev ni spremljal Luke Dončića in njegovih vragolij v najmočnejšem tekmovanju, v najbolj izostreni konkurenci, proti najboljšim tekmecem, skratka v vsem najboljšem, s televizijskimi prenosi, komentatorji in še čim vred, kar košarko in NBA na globalni ravni postavlja ob bok nogometu. Ki se mu, mimogrede, tudi Luka ni mogel izogniti, kot Realov otrok in ljubljenec predsednika najslavnejšega športnega kolektiva na svetu Florentina Pereza. Po porazu v finalu zahodne konference se poraja naslednje vprašanje: Bi bil Luka z boljšo obrambo, boljšo igro brez žoge in kakšno točko manj še koristnejši za Dallas in bi zadovoljil okuse košarkarskih pikolovcev, ki v njem vidijo preveč slabih stvari? Se jim pridružujem, ampak zato, ker gre za najboljšega in bi si želel, da bi bil še boljši. Ali še bolj raznovrsten v svojem razkošnem znanju.