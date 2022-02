Luka Dončić je za 45. trojni dvojček dobil bitko s sodniki

Košarkarji Dallasa so 31. zmago v sezoni NBA dosegli po hudem boju s tekmeci iz Atlante in tudi sodniki. Kljub temu, da je bil na igrišču le slabih 28 minut, je bil Luka Dončić eden od glavnih junakov dvoboja. Brez pretiranega naprezanja je že do odmora prišel na rob trojnega dvojčka – 14 točk, 8 skokov, 7 asistenc.

Toda minuta pred koncem prvih 24 minut, ko je odšel na klop za rezervne igralce, je razkrila glavno težavo domačega moštva in trenerja Jasona Kidda. Prvi zvezdnik Dallasa je imel že štiri osebne napake. A to še ni bilo dovolj, na začetku tretje četrtine so mu sodniki dosodili še peto osebno napako.

Luka Dončić je, ko je bil na parketu, razigran. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Kidd je Ljubljančana potegnil z igrišča in ga poslal v slačilnico na »hlajenje« vroče glave. Dallasova tekma se je nekaj minut pozneje po peti osebni napaki še drugega organizatorja igre Jalena Brunsona spremenila v bitko za preživetje. Z moštveno predstavo so Teksašani le prišli do zmagovitega konca napetega dvoboja, v katerem so imeli še enega junaka v Reggieju Bullocku, ki je dosegel šest trojk v desetih poskusih. Ob Brunsonu je bil z 22 točkami najboljši strelec tekme.

Dobri dve minuti pred koncem je Dončić le prišel do skoka za svoj že 45. trojni dvojček: 18 točk, 10 skokov, 11 asistenc.

Pri gostih je bil najboljši strelec John Collins, ki je 22 točkam dodal še 18 skokov, Trae Young pa jih je dosegel 17 in zbral še 11 asistenc.

Dallas bo v četrtek zjutraj gostil Detroit.