Luka Dončić jih je zmlel z novim trojnim dvojčkom

Ponoči so igrali več tekem v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Toronto je izgubil v Detroitu z izidom 87:103, seveda brez Gorana Dragića. Veliko bolje je šlo Dallasu, ki je zabeležil novo zmago z velikim učinkom svojega prvega asa. Teksašani so namreč zmagali v Memphisu (85:112).

Luka Dončić je imel nov odličen večer in je opozoril nase z novim trojnim dvojčkom. Ljubljančan je prispeval 27 točk (za dve 12:16, trojke 0:6, prosti meti 3:4), 12 skokov in 10 podaj v 32 minutah igre v majici Dallasa (glej video). To je bil že 42. tako imenovani trojni dvojček v njegovi karieri, 40. v rednem delu tekmovanja.

Naslednjič v akcijo že v nedeljo zjutraj

To je bila sedma zmaga Dallasa (23-19) na zadnjih osmih tekmah (pred dnevi mu je visok poraz zadal New York), ustavil je rekordni niz Memphisa (30-15), ki je pred današnjim obračunom dobil 11 zaporednih tekem. Grizliji so se potegovali za 12., s čimer bi postavili nov rekord franšize, a so jim razpoloženi Dončić in soigralci v drugem polčasu odčitali košarkarsko lekcijo. Memphis je namreč vodil tudi s 60:51, potem pa je sledil zasuk. Že do zadnje četrtine so si košarkarji Dallasa nabrali prednost 11 točk (84:73), z delnim izidom 12:2 pa to prednost še povišali.

Vsa tri moštva s slovenskimi košarkarji bodo aktivna že v noči na nedeljo. Ob pol enih zjutraj po slovenskem času bo tekma Milwaukee vs. Toronto, ob 3.00 bo Denver gostil Los Angeles Lakers (Vlatko Čančar okreva po operaciji), pol ure pozneje pa bo stopil na parket Luka Dončić, ko bo Dallas doma igral z Orlandom.