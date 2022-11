Luka Dončić kar 0,99 točke na minuto, Goran Dragić 0,54

V nadaljevanju preberite:

Napovedi pred začetkom 77. sezone v ligi NBA so bile neusmiljene do košarkarjev Utaha, zaradi popolne prenove moštva so jih ameriški analitiki uvrščali povsem na dno. Toda gostovanje v Dallasu so pričakali z drugo najboljšo bero v zahodni konferenci (6:2), ob kateri se je zamislil tudi Luka Dončić in se lotil dela. Dosegel je 33 točk, dodal pa še 11 asistenc in 5 skokov, a si s soigralci oddahnil šele ob izteku igralnega časa in zmagi s 103:100. Tekmeci iz Salt Lake Cityja so namreč zgrešili met, s katerim bi lahko izsilili podaljšek.

