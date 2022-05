Luka Dončić na pomoč že v kvalifikacijah za SP

Zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA Luka Dončić, ki je s svojo ekipo onkraj luže v končnici izpadel v finalu zahodne konference, je napovedal, da bo Sloveniji priskočil na pomoč že v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Dončić bo z reprezentanco začel trenirati že 15. junija, poroča DallasBasketball.com.

»Čez 15 dni bom spet začel trenirati,« je dejal novinarjem po koncu sezone. »Nato nas najprej čakajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, malo premora, nato pa priprave na eurobasket. Pred mano je kar napeto poletje,« je dejal Dončić in poudaril: »Kot vedno pravim, če nisem poškodovan, z veseljem igram za reprezentanco.«

Dončić je v sezoni NBA v povprečju dosegal po 28,4 točke, 9,1 skoka in 8,7 asistence na tekmo. Sezono je z Dalasom končal v finalu zahodne konference, kjer je po petih tekmah izgubil proti Golden State Warriors.

Slovenske košarkarje v kvalifikacijah za SP v okviru skupine C v 5. kolu že 30. junija čaka dvoboj s Hrvaško, v 6. kolu pa se bo 3. julija pomerila še s Švedsko. V skupini je poleg omenjenih še Finska, ki je s tremi zmagami in enim porazom tudi na vrhu lestvice. Slovenija ima tako kot Švedska po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa eno zmago.

Nedolgo za tem Slovence čaka nastop na EP, kjer bodo igrali v skupini B skupaj z Nemčijo, Madžarsko, Litvo, BiH in Francijo. Eurobasket se bo letos začel 1. septembra. V Kölnu se bodo varovanci selektorja Aleksandra Sekulića, ki branijo naslov iz Istanbula 2017, najprej pomerili z Litvo; tekma bo 1. septembra ob 17.15.