Luka Dončić na voljo za sobotno tekmo v Trstu

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću na sobotni pripravljalni tekmi proti Italiji (20.30), je na družbenih omrežjih sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS). Dončić se je tako že pridružil reprezentančnim kolegom na treningih v Trstu. Dončić bi se po prvotnih informacijah lahko pridružil reprezentanci v ponedeljek, 27. junija, a je KZS pred kratkim na družbenih omrežjih sporočila, da bo lahko zvezdnik Dallas Mavericks kljub pravilom lige NBA zaigral že v soboto proti Italiji.

Z reprezentanco je v Trstu tudi Goran Dragić

Z reprezentanco je v Trstu tudi Goran Dragić, ki se bo v tem ciklu tekem dokončno poslovil od dresa z državnim grbom. Ob njem bodo proti Italiji igrali še Jaka Blažič, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Goran Dragić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Luka Rupnik in Mike Tobey.

Generalka pred tekmama kvalifikacij za SP s Hrvaško v Stožicah (30. 6.) in Švedsko v Stockholmu (3. 7.) bo imela Slovenija na dan državnosti v Trstu. Organizatorji so pred dnevi sporočili, da je v dvorani Allianz Dome Areni na voljo še nekaj vstopnic v sektorju za slovenske gledalce. Kasnejši tekmi kvalifikacij bosta ključni za nadaljnji razplet kvalifikacij, saj si je Slovenija po uvodnih dveh zmagah novembra v Zagrebu in proti Švedski februarja privoščila dva poraza proti Finski.

Luka Dončić se je pridružil soigralcem na pripravah. FOTO: Fiba

V drugem delu kvalifikacij, ki se bodo začele avgusta in v katerem bodo veljali vsi rezultati iz prvega dela, Slovenijo čaka še šest tekem proti najboljšim trem ekipam iz skupine D (Izrael, Nemčija, Estonija, Poljska). Svetovno prvenstvo bodo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 gostili Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila).