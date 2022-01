Luka Dončić ne popušča in uživa v fantastičnem obdobju

Košarkarji Dallasa ostajajo na zmagovitem tiru v severnoameriški ligi NBA. Ponoči so premagali tudi Orlando in š utrdili svoj položaj v območju končnice, pri čemer je bil prvo ime moštva spet Luka Dončić. Slovenski zvezdnik je nasul gostom 23 točk (za dve 6:13, trojke 1:6, prosti meti 8:9), 9 skokov in 3 podaje v 31 minutah igre.

V majici Dallasa sta Ljubljančanu izdatno pomagala Kristaps Porzingis in Jalen Brunson, ki sta zadela vsak po 19 točk, nikogar pri tekmecu pa niso spustili čez 16 točk. Ponoči so resda igrali tekme vsi trije klubi, ki premorejo slovenskega košarkarja, toda Goran Dragić in Vlatko Čančar seveda nista igrala. Toronto je zmagal v Milwaukeeju (96:103), Denver pa je doma razbil LA Lakers z izidom 133:96.

Naslednja akcija Dončića v torek zjutraj

Košarkarji Denverja bodo naslednjič stopili na tekmovalni parket že v ponedeljek zjutraj (2.00), ko bodo gostili Utah, Toronto bo dan zatem (1.30) gostoval v Miamiju. Pod lupo bo spopad Dallas in Oklahome v torek ob 2.30 po slovenskem času, ko bo vnovič v akciji prvi slovenski as lige NBA Luka Dončić. Dallas namreč igra imenitno in je v zadnjih desetih tekmah nanizal 8 zmag (8-2). Boljša sta le Memphis (9-1) in Philadelphia (9-1).