Dončić po sanjskem večeru: Bolj me veseli, da sem izgubil le eno žogo

Naslednji izziv za Dončića in Dragića že ponoči



Tudi Miami nadaljuje pohod proti končnici

Goran Dragić in soigralci so si pripisali novo zmago. FOTO: Alex Menendez/AFP

Slovenski košarkarski zvezdnikje uprizoril nov fantastičen večer v severnoameriški ligi NBA. Ljubljanski košarkar je zbral v dramatični tekmi z Washingtonom 31 točk (za dve 11:17, za tri 1:6, prosti meti 6:11), 20 podaj 12 skokov v 39 minutah igre in bil najbolj zaslužen za tesno, toda pomembno zmago Dallasa, s katero si njegov klub naredil nov korak proti uvrstitvi v končnici lige NBA.Dallas je prišel do zmage zaradi odlične igre v prvi in zadnji četrtini, ki ju je zanesljivo dobil z 38:26 in 36:27, odločilni trenutek pa je bila trojka 9,3 sekunde pred koncem, ki jo je zadel Dončićev soigralecpo podaji Dončića. Slovenski as je 1,3 sekunde pred koncem ujel še žogo po zgrešenem metu tekmecev. Dallas si je zagotovil 36. zmago v sezoni. Naslednja tekma ga čaka že v noči na ponedeljek (2.00) s Sacramentom.Dončić je vodil svoje moštvo do pomembne zmage, ob tem je je izgubil le eno žogo, prišel pa je do desetega trojnega dvojčka v sezoni, brez njega je bil 21 tekem, kar je najdaljši niz po začetku kariere v NBA, ko je prvega zabeležil po 44 tekmah v sezoni 2018/19. Pridružil se jeinkot četrti v ligi, ki je trojni dvojček dosegel z najmanj 30 točkami in 20 podajami.»Mislim, da sem precej bolj zadovoljen s tem, da sem izgubil le eno žogo. To se še ni zgodilo,« je o tem povedal Dončić. »Mislim, da je Luka danes igral izvrstno na obeh straneh igrišča. V vsaki akciji je napravil pravilno odločitev in za povrh nato še ujel zadnjo žogo po zgrešenem metu Bradleyja Beala. Spektakularno,« je povedal trener DallasaUspešni so bili tudi košarkarji Miamija, pri katerih je prispeval svoj delež za zmago nad Clevelandom tudi. Ljubljančan je igral 29 minut, v tem času pa zbral 9 točk (za dve 3:7, trojke 1:3), pet skokov in sedem podaj. Tudi Miami bo sprejel naslednji izziv že v noči na ponedeljek (2.00), njegov tekmec pa bo Charlotte.Dallas : Washington 125:124 (Dončić 31, 12 skokov in 20 podaj, Finney Smith 22; Westbrook 42 in 10 podaj)Cleveland : Miami 107:124 (Love 25; Nunn 22, Dragić 9, 5 skokov in 7 podaj)LA Clippers : Denver 104:110 (George 20; Jokić 30 in 14 skokov, Čančar ni igral)