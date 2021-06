Luka Dončić pristal v imenitni družbi, za nagrado še povišica

Ljubljančan izenačil še nekaj dosežkov

Najvišja možna povišica

Po tem, ko so novinarji uvrstili Luko Dončića v najboljšo peterko lige NBA, je postalo jasno, da bo lahko zvezdnik Dallasa od leta 2022 naprej računal na najvišjo (tako imenovano super maksimalno) plačo. Povišica je bila odvisna od uvrstitve v katero koli od najboljših peterk ali katere od drugih posamičnih nagrad za dosežke v sezoni 2020/21, po trenutnih izračunih pa bi lahko za novo petletno pogodbo prejel 166 milijonov evrov za pet sezon. V prihodnji sezoni bo v Dallasu zaslužil 8,3 milijona evrov. J. K.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil izbran v najboljšo peterko severnoameriške lige NBA. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports



LeBron James v drugi peterki

Učinek Luke Dončića v tej sezoni. FOTO: Infografika

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil izbran v najboljšo peterko severnoameriške lige NBA. Družbo v prvi peterki mu delajo GrkSrbter Američana, je na spletni strani objavila liga NBA.Antetokounmpo iz Milwaukee Bucks, ki je bil v preteklosti že dvakrat izbran za najkoristnejšega igralca lige (MVP), je bil v najboljšo peterko izbran tretjič. Grk je bil edini, ki ga je vseh sto glasovalcev uvrstilo v najboljšo postavo lige (500 točk).Center Jokić, soigralecpri Denverju in MVP letošnje sezone, je prejel 99 glasov (498 točk) za prvo peterko, medtem ko jih je 22-letni Dončić, zvezdnik Dallas Mavericks, 55 (402 točki). Poleg tega je Slovenec prejel 41 glasov za uvrstitev v drugo peterko lige in štiri za uvrstitev v tretjo.Ljubljančan je postal prvi košarkar poki se je v svojih prvih treh sezonah igranja v NBA vsaj dvakrat uvrstil v najboljšo peterko. Duncan je bil del prve peterke trikrat, in sicer med sezonama 1997/98 in 1999/00. Poleg tega je Dončić postal šele četrti košarkar, ki je bil pred 23. letom večkrat izbran v najboljšo peterko lige. Pred njim je to uspeloinV najboljši peterki sta še Curry iz Golden State Warriors (496 točk) in Kawhi Leonard (323 točk) iz LA Clippers. Organizator Curry je del najboljše peterke četrto leto zaporedoma, krilo Leonard pa tretje.Drugo peterko sezone 2020/21 sestavljajo branilec(Portland Trail Blazers/372 točk), center(Philadelphia 76ers/352), branilec(Phoenix Suns/311) ter krilna igralca(New York Knicks/253) in(LA Lakers/174). Glasovalo je 100 novinarjev s celega sveta.